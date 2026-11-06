Un bărbat de 58 de ani a fost rănit, în timp ce încerca să testeze un dispozitiv exploziv, într-un poligon din judeţul Braşov. Bărbatul este angajatul unei firme de profil, incidentul fiind catalogat accident de muncă.

Accidentul s-a petrecut ieri la poligonul societății Carfil, o societate care aparține de Compania Națională Romarm. Din informațiile de până acum, în urma acestei anchete, rezultă faptul că un angajat al societății, un bărbat în vârstă de 58 de ani, manevra o capsă pirotehnică, un dispozitiv care a detonat accidental în momentul manipulării și l-a rănit grav pe acest angajat.

Bărbatul a ajuns la spital în stare foarte gravă, cu traumatisme puternice la cap și cu leziuni la nivelul ochiului drept. A fost intubat și ventilat mecanic. S-a intervenit neurochirurgical în prima fază.

Astăzi, urmează ca medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Brașov să intervină pentru îndepărtarea unor corpi străini de la nivelul ochiului drept al pacientului.

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Conducerea societății Carfil din Brașov spune că este exclusă varianta unui sabotaj. Este un accident de muncă, o detonare accidentală a acelui dispozitiv explozibil.

"Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Feldioara au fost sesizaţi, la data de 5 noiembrie a.c., cu privire la producerea unui accident de muncă în cadrul unui poligon aparţinând unei societăţi din judeţul Braşov", anunţă, vineri, IPJ Braşov.

La locul incidentului, situat în zona localităţii Sânpetru, s-a deplasat o echipă formată din poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Feldioara, Serviciului Criminalistic şi ai Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, în cauză fiind efectuate cercetări într-un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

În cadrul acestuia vor fi stabilite toate condiţiile şi împrejurările în care s-a produs evenimentul, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale.