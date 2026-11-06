Un bărbat în vârstă de 42 de ani, din Cincu, judeţul Braşov, este anchetat pentru ameninţare, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi patru infracţiuni de violenţă în familie, după ce a transmis live pe TikTok cum îşi bate familia. Pe concubina sa, vizibil însărcinată, a lovit-o punându-i o macetă la gât. Victime i-au căzut şi cei trei copii ai cuplului, o adolescentă de 14 ani şi doi băieţi de 8 şi 9 ani.

Un bărbat din Braşov a transmis LIVE pe TikTok cum îşi bate copiii şi iubita însărcinată. Femeia, cu o macetă la gât - Arhivă

Transmisiunea care a îngrozit internetul a avut loc săptămâna aceasta, când braşoveanul în vârstă de 42 de ani s-a îmbătat şi şi-a luat la bătaie concubina, în vârstă de 30 de ani, dar şi pe cei trei copii ai lor.

Cei care au văzut imaginile au sunat imediat la 112

"Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat că la data de 04.11.2026, în jurul orei 17:00, în timp ce se afla la locuinţa din satul Cincu, judeţul Braşov, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, inculpatul C.I.P. ar fi lovit-o cu palmele, cu pumnii în zona abdomenului şi ar fi tras-o de păr pe concubina sa G.I., persoană cu sarcină vizibilă. De asemenea, inculpatul ar fi ameninţat-o cu o macetă confecţionată din fier, în sensul că ar fi îndreptat această macetă înspre persoana vătămată şi i-ar fi poziţionat-o pe partea stângă la nivelul gâtului. Ulterior, inculpatul ar fi lovit-o cu palmele şi ar fi tras-o de păr pe fiica sa C.I.A., minoră în vârstă de 14 ani. Acelaşi inculpat i-ar fi apucat cu ambele mâini pe cei doi fii ai săi, G.A., minor în vârstă de 8 ani, şi G.P.N., minor în vârstă de 9 ani, pe care i-ar fi ridicat de la sol, după care i-ar fi aruncat pe un pat şi i-ar fi lovit cu palmele, cauzându-le leziuni traumatice ce necesită pentru vindecare un număr de 6-7 zile de îngrijiri medicale", au stabilit procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.

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Aceştia notează că o parte din aceste agresiuni au fost transmise live prin intermediul aplicaţiei TikTok. Numeroşi utilizatori ai reţelei sociale, indignaţi şi îngrijoraţi de soarta femeii şi a celor patru copii, au sunat la 112.

Agresorul a fost reţinut şi apoi arestat preventiv prin decizie a Judecătoriei Braşov, el fiind inculpat pentru patru infracţiuni de violenţă în familie, precum şi pentru ameninţare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.