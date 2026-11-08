Zacuscă, murături, bulion. Toate ne plac şi ne fac poftă, doar că, înainte să umplem cămara, trebuie să ne uităm şi în portofel. Iar în pieţe, socotelile nu sunt deloc simple. Producătorii spun că muncesc un an întreg, investesc în culturi, dar când vine vremea vânzării, preţurile sunt mici, iar cheltuielile tot mai mari. Nici cumpărătorii nu se mai încumetă să ia legumele cu kilogramul, ca altădată.

Pentru unii agricultori, fiecare zi petrecută în piaţă înseamnă o nouă încercare de a-şi recupera măcar o parte din bani.

"A scăzut nivelul de trai al cetăţeanului şi... nu se mai vând. Comparativ cu anul trecut s-au înjumătăţit. Cetăţeanu merge mai mult în supermarket", a declarat Vergică Viezuină - comerciant.

"Ne costă foarte mult pentru că nu faci nimic dacă nu uzi, nu pui în grădină. Indiferent ce pui trebuie îngrijit", a declarat Cristina Rotaru - comerciant.

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Românii cumpără tot mai puțin din piețe

Producătorii nu îşi permit nici să păstreze prea mult legumele, pentru că se pot strica. Aşa că preferă uneori să reducă preţul, doar să nu se întoarcă acasă cu marfa.

"Vindem din ea 3-5 zile, aceeaşi marfă. Nu e nimeni. Şi mai şi aruncăm, bineînţeles", a declarat Ecaterina Chirița - producător.

Ardeii, vinetele și gogoșarii sunt printre cele mai căutate legume, în această perioadă, mai ales de cei care pregătesc conserve pentru iarnă. Cantitățile sunt mari, însă prețurile, spun producătorii, sunt mici. Nici cantitățile de altădată nu mai sunt la fel de căutate.

Cumpărătorii încearcă şi ei să profite de ultimele săptămâni în care găsesc legume proaspete, direct de la producători. Numai că şi aici apar calculele.

"Ne facem socoteala la pungă. De unde să ne lungim dacă punga atâta e?" "Preţurile sunt într-adevăr mai mari, dar pentru oamenii care au pensia minimă e foarte greu", spun oamenii.

Iar diferenţa se vede şi în felul în care se fac aprovizionările. Dacă în trecut gospodinele cumpărau dintr-o singură tură zeci de kilograme de legume, acum preferă să cumpere treptat, să compare preţurile şi să folosească doar cât au nevoie.