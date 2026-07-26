Un pensionar de 65 de ani din Caransebeş a fost salvat la limită din garsoniera în care locuia singur, după ce aceasta fost cuprinsă de flăcări.

Bărbatul avea depozitate în locuinţă mai multe obiecte, ambalaje şi materiale textile, pe care obişnuia să le adune de pe stradă. Toate acestea au acţionat ca un combustibil şi au îngreunat misiunea pompierilor.

Salvatorii au reuşit să ajungă în cele din urmă la bătrânul blocat, ghidaţi de strigătul lui de ajutor.

Vecinii din bloc au fugit şi ei din calea pericolului, când au văzut că pe casa scării era fum. Victima are arsuri pe mare parte din corp şi a fost dusă la spital pentru îngrijiri.