Polițiștii de la Transporturi au descins joi dimineață la 12 adrese din București, Ilfov și Prahova, într-un dosar de furturi din aeronave care ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro. Ancheta vizează 16 persoane suspectate că au sustras bunuri și echipamente din avioane, în cadrul unei operațiuni ample desfășurate de autorități.

Percheziții în București, Ilfov și Prahova într-un dosar de furturi din avioane. Prejudiciu de 800.000 de euro - Sursa: Captură foto/ Poliţia Română

"Sunt efectuate cercetări cu privire la activitatea infracţională a 16 persoane, angajaţi ai unei societăţi comerciale şi complici ai acestora, care, în perioada aprilie 2023 - prezent, ar fi sustras diferite produse de catering şi boutique (parfumuri, ceasuri, mâncare, accesorii, produse personalizate şi alte bunuri), comercializate pe parcursul zborurilor efectuate de către o companie aeriană, precum şi încasările provenite din vânzarea acestora", informează Inspectoratul General al Poliţiei Române.

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Acţiunea se desfăşoară în colaborare cu poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene "Henri Coandă", sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Persoanele vizate vor fi conduse la audieri la sediul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti.