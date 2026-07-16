O femeie a dispărut fără urmă din București. Ea a fost văzută ultima dată în cartierul Berceni, iar familia o caută fără oprire. Apropiații au decis să acorde și o recompensă celui care o găsește pe femeie sau care oferă indicii care pot duce la găsirea ei.

Vasilica Ciobanu (74 ani) a dispărut din zona Berceni, Sector 4, București, în urma cu o săptămână. Familia a obținut imagini de pe camerele de supraveghere care arată cum era îmbrăcată în momentul dispariției. Aceasta a plecat de acasă pe 10 iulie între orele 01:00 și 04:00. Purta o fustă neagră, un tricou verde kaki și pantofi sport albi.

Potrivit familiei, Vasilica suferă de o boală neurologică și are dificultăți de comunicare. Femeia este descrisă ca o persoană independentă care rareori cere ajutor, astfel că este posibil ca ea să refuze ajutorul dacă este abordată.

Cel mai probabil ar putea răspunde la apelativul "mamițica".

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Cine o vede este rugat să sune la serviciul de urgență 112 sau la numărul 0751.543.465.