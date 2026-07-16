Foto Persoană dispărută din București. Vasilica a plecat de acasă acum o săptămână, familia oferă recompensă pe loc
O femeie a dispărut fără urmă din București. Ea a fost văzută ultima dată în cartierul Berceni, iar familia o caută fără oprire. Apropiații au decis să acorde și o recompensă celui care o găsește pe femeie sau care oferă indicii care pot duce la găsirea ei.
Vasilica Ciobanu (74 ani) a dispărut din zona Berceni, Sector 4, București, în urma cu o săptămână. Familia a obținut imagini de pe camerele de supraveghere care arată cum era îmbrăcată în momentul dispariției. Aceasta a plecat de acasă pe 10 iulie între orele 01:00 și 04:00. Purta o fustă neagră, un tricou verde kaki și pantofi sport albi.
Potrivit familiei, Vasilica suferă de o boală neurologică și are dificultăți de comunicare. Femeia este descrisă ca o persoană independentă care rareori cere ajutor, astfel că este posibil ca ea să refuze ajutorul dacă este abordată.
Cel mai probabil ar putea răspunde la apelativul "mamițica".
Cine o vede este rugat să sune la serviciul de urgență 112 sau la numărul 0751.543.465.