Nicuşor Dan ia apărarea ÎCCJ după decizia CJUE: "Vina principală revine Parlamentului"

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, că vina principală pentru această situaţie revine Parlamentului pentru că trebuia o corecţie legislativă care nu s-a întâmplat în nişte ani de zile.

"Un lucru care trebuie spus este că vina principală pentru această situaţie revine Parlamentului. Noi am avut o decizie a Curţii Constituţionale, care trebuia urmată într-un termen constituţional, dacă nu mă înşel, de 45 de zile (..) trebuia o corecţie legislativă care nu s-a întâmplat în nişte ani de zile. Ăsta este punctul de la care am plecat", a spus preşedintele Nicuşor Dan, despre decizia CJUE.

Care a fost decizia CJUE

El a precizat că, mai departe, dreptul nu este o ştiinţă exacta iar actul de justiţie înseamnă să pui în balanţă nişte principii de drept. "Curtea de Justiţie a avut opinie, Înalta Curte a avut opinie. Azi sau ieri, Curtea de Justiţie a Uniunii a venit să clarifice această chestiune. Deciziile Curţii de Justiţie ale Uniunii Europene sunt obligatorii, vor fi respectate în România", a mai spus şeful statului.

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Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a pronunţat, în 16 iulie, o hotărâre importantă în cauza Lin II, prin care a stabilit că interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României cu privire la prescripţia răspunderii penale nu este compatibilă cu dreptul Uniunii Europene în materia fraudei grave care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii. Decizia continuă linia trasată în cauza Lin I şi are efecte semnificative asupra dosarelor penale aflate încă pe rol.