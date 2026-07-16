La aproape opt ani de la moartea a 43 de persoane, între care și doi români, în urma prăbușirii podului Morandi din Genova, în nord-vestul Italiei, Giovanni Castellucci, fostul director general al operatorului de autostrăzi care administra viaductul, a fost condamnat joi la 12 ani de închisoare, a anunțat tribunalul din Genova.

Condamnare în tragedia italiană cu 43 de morți. Doi români și-au pierdut viața după prăbușirea Podului Morandi - ProfiMedia

Giovanni Castellucci, aflat deja în închisoare pentru un alt accident soldat cu morţi produs în 2013 pe un viaduct din sudul Italiei, a fost găsit vinovat de neglijenţă şi omor din culpă la sfârşitul unui proces care a început în 2022, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Mă simt responsabil, dar nu vinovat", le-a spus el judecătorilor, în pofida concluziilor magistraţilor care au investigat tragedia, ale cărei imagini au făcut înconjurul lumii.

Ei au subliniat, în special, că "între inaugurarea (podului) în 1967 şi prăbuşirea sa 51 de ani mai târziu, nu au fost efectuate lucrări minime de întreţinere pentru consolidarea cablurilor pilonului numărul 9", care s-a prăbuşit în ziua tragediei.

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Doi români şi-au pierdut viaţa în urma tragediei

Pe 14 august 2018, la ora locală 11:36, pe o ploaie torenţială, masivul pod Morandi, situat pe autostrada care leagă Italia de Franţa, s-a prăbuşit, zeci de vehicule căzând în gol: 43 de persoane şi-au pierdut viaţa, între care şi doi români, şoferi de camioane.

Fragilitatea cablurilor era cunoscută şi lucrări fuseseră efectuate la doi piloni identici, 10 şi 11. Lucrări erau planificate şi la pilonul 9.

Această tragedie a scos la lumină starea precară a infrastructurii de transport din Italia şi rolul companiei de autostrăzi Autostrade, acuzată că a neglijat întreţinerea podului pentru a reduce costurile.