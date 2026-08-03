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Trei pietoni, printre care o minoră, loviţi pe trecere de un trotinetist în Focşani. Starea victimelor

Trei pietoni, printre care o minoră, loviţi pe trecere de un trotinetist în Focşani. Starea victimelor - Sursa: Profimedia
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Adrian Obreja | Timp citire: 1 minut
Publicat la 03.08.2026, 16:50 | Modificat la 03.08.2026, 16:54

Trei pietoni au fost răniți pe trecere de un bărbat care se deplasa pe o trotinetă electrică, în municipiul Focșani. Cele trei victime, o minoră de 15 ani, o femeie de 55 de ani şi un bărbat de 42 de ani, au fost găsite conștiente de către echipajele medicale, însă cu traumatisme. 

În această după-amiază, în jurul orei 14:16, Dispeceratul Serviciului Județean Vrancea a fost alertat cu privire la producerea unui eveniment rutier pe raza municipiului Focșani, în zona magazinului Mircov.   

"Din primele informații, un bărbat care se deplasa pe o trotinetă electrică a acroșat trei pietoni care se aflau în traversarea străzii, pe marcajul pietonal.", se arată în comunicatul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vrancea

La fața locului au fost direcționate de urgență trei ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea: un echipaj cu medic și două echipaje cu asistent.

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Toate cele trei victime au fost găsite conștiente de către echipajele medicale. Acestea au primit îngrijiri la fața locului și au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Focșani cu următoarele traumatisme :

   - femeie, 55 de ani: conștientă, traumatism cranio-cerebral  acut închis și traumatisme la nivelul membrului inferior;

   - bărbat, 42 de ani: conștient, traumatism cranio-cerebral acut închis și traumatism la nivelul antebrațului stâng;

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   - minoră, 15 ani: conștientă, traumatism la nivelul genunchiului stâng și traumatism al membrului superior stâng.

Polițiștii rutieri continuă cercetările la fața locului.

Adrian Obreja
Adrian Obreja
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