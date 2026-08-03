Vremea de mâine 4 august. Caniculă extremă în România: temperaturile urcă până la 41 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 4 august în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 19...20 de grade (noapte tropicală), mai scăzută în zona periurbană spre 17 grade.

Valul de căldură se va intensifica, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 36...37 de grade, iar cea minimă de 19...20 de grade (noapte tropicală), mai scăzută în zona periurbană spre 17 grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab până la moderat.

În Cluj, vremea va fi caniculară, temperatura maximă va fi de 34 de grade, iar minima de 17 de grade.