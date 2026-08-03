Vremea de mâine 4 august. Caniculă extremă în România: temperaturile urcă până la 41 de grade
România se confruntă cu un nou episod de caniculă severă, iar valul de căldură va continua să fie intens și persistent în vestul țării și se va extinde treptat în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor ajunge până la 41 de grade Celsius, disconfortul termic va fi accentuat, iar în mai multe zone nopțile vor deveni tropicale. În același timp, în Carpații Orientali sunt prognozate averse și descărcări electrice.
Va fi noapte tropicală în regiunile vestice și pe litoral și pe alocuri în restul teritoriului, astfel temperaturile minime se vor încadra între 7...10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 24...25 de grade în Dealurile de Vest. Cerul va fi mai mult senin, dar în primele ore ale nopții în nordul Moldovei și al Transilvaniei, precum și în Maramureș vor fi posibile înnorări temporare și izolat averse slabe (1...5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.
Vremea de mâine 4 august în ţară
Valul de căldură va continua să fie intens și persistent în vestul țării, dar se va extinde și se va intensifica în restul teritoriului. Va fi caniculă pe arii relativ extinse și disconfort termic accentuat în zonele de câmpie și local în cele de deal și de podiș, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 31...32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 39...41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor încadra între 10...12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 25...26 de grade în dealurile Crișanei, astfel local noaptea va fi tropicală. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări temporar accentuate, după-amiaza și seara în zona Carpaților Orientali, unde vor fi averse slabe (5...10 l/mp și izolat peste 15 l/mp) și descărcări electrice.Ploi slabe de scurtă durată vor fi posibile cu totul izolat și în nordul și nord-estul țării. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări (rafale în general de 40...45 km/h) în timpul ploilor.
Vremea de mâine 4 august în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 19...20 de grade (noapte tropicală), mai scăzută în zona periurbană spre 17 grade.
Valul de căldură se va intensifica, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 36...37 de grade, iar cea minimă de 19...20 de grade (noapte tropicală), mai scăzută în zona periurbană spre 17 grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab până la moderat.
În Cluj, vremea va fi caniculară, temperatura maximă va fi de 34 de grade, iar minima de 17 de grade.
Vremea de mâine 4 august pe litoral
Vremea va fi călduroasă în orele amiezii, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 33 de grade, iar cele minime între 20 și 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 23 și 25 de grade.
Vremea de mâine 4 august la munte
Valul de căldură se va intensifica și va cuprinde toată zona montană, astfel încât vremea va fi călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări temporar accentuate, după-amiaza și seara în zona Carpaților Orientali, unde vor fi averse slabe (5...10 l/mp și izolat peste 15 l/mp) și descărcări electrice.Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări (rafale în general de 40...45 km/h) în timpul ploilor.