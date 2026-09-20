Seară spectaculoasă în Capitală! Peste 50.000 de oameni au umplut Piața Constituției pentru cel mai mare concurs de videomapping din lume. Artiști de pe tot globul au transformat Palatul Parlamentului în operă de artă, iar publicul și-a ales creația preferată. Seara a început în paşi de dans, iar proiecțiile au fost pe măsura așteptărilor. Iar dacă nu aţi ajuns aseară, trebuie să ştiţi că distracția continuă și astăzi, cu activități pentru întreaga familie.

Seara a început cu un show spectaculos al trupei Rudimental, care a încins atmosfera. Atracția principală a rămas însă concursul iMapp, unde proiecțiile concurenților au impresionat.

"Alesul juriului pentru IMAPP 2026 este Resonance V.P.M. Premiul publicului a fost câştigat de Leticia RMS!", au anunţat organizatorii.

Premiul juriului a mers către echipa din Germania, în timp ce publicul, prin mii de voturi, a ales concurenta din Brazilia.

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"Este o onoare să fim aici şi să câştigăm acest concurs, am lucrat de foarte mult timp la asta. Fiecare sunet, fiecare culoare înseamnă ceva şi se sincronizează cu alte lucruri, de exemplu şi când vedeţi mici puncte pe lucrare, de fapt sunt cuvinte sau fraze pe care vrem să le spunem, iar când se unesc, se formează linii, care sunt frazele în sine şi aşa poţi transmite ceva", a transmis echipa câştigătoare.

"A fost o surpriză, nu m-am aşteptat nicio secundă, pare clişeic, dar momentan am rămas fără cuvinte. Reprezint multe femei din Brazilia, multe femei latino-americane cu acest câştig, şi înseamnă foarte mult pentru mine şi a fel pentru ele. Am vrut să arăt întâlnirea cu tehnologia şi natura, şi cum vor arăta lucrurile în viitor, şi cum va arăta viitorul dacă îmbinăm ancestralitatea cu tehnologia", a declarat câştigătoarea publicului.

Atmosfera vibrantă s-a simţit din plin pentru toţi cei care au păşit în Piaţa Constituţiei.

"Momentul ales de juriu ne-a plăcut cel mai mult, mi se pare că este cel mai complex din punct de vedere arhitectural şi chiar au pus în valoare clădirea şi ţara noastră pentru care au şi venit aici. Mi se pare că este un moment şi un eveniment pentru care străinii ar vrea să descopere Bucureştiul", a declarat un participant.

"Mi-a plăcut că e foarte colorat, cu o tentă spre India psihedelic, animaţie foarte multă şi colorată, ne-am simţit foarte bine, le-am analizat pe toate, le-am vorbit. Suntem mândri să vedem că se desfăşoară astel de activităţi culturale şi la noi în România, mai ales în Capitală", a spus o altă persoană.

Un moment special a fost dedicat Nadiei Comăneci, în onoarea primului 10 din istoria gimnasticii olimpice.

"Cel cu Nadia Comăneci mi-a plăcut cel mai mult, a fost plin de emoţie şi am putut să ne identificăm", a declarat un participant.

"Vom sărbători şi în Piaţa Constituţiei, vom sărbători şi în Piaţa Victoriei, pentru că avem Triunghiul Muzeelor, pe calea victoriei cu străzile deschise, toată lumea în funcţie de interes, familii, copii, tineri, toată lumea îşi va găsi locul şi îi aşteptăm să ne bucurăm în sfârşit de oraşul nostrum", a spus Mihaela Păun, director ARCUB.