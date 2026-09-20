Vremea se schimbă radical de luni. Minime de 8 grade, vânt şi furtuni. Prognoza pentru Bucureşti

ANM anunţă că vremea se răcește în următoarele zile, temperaturile urmând să scadă cu 8-12 grade în medie, iar la munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt așteptate inclusiv lapoviță și ninsoare. În același timp, vântul va avea intensificări.

Vremea se schimbă radical de luni. Temperaturi de 12 grade, vânt şi furtuni. Prognoza pentru Bucureşti - Shutterstock

Informarea meteorologică de intensificări ale vântului, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ, lapoviță și ninsoare este valabilă de luni, 21 septembrie, ora 10:00, până joi, 24 septembrie, ora 10:00. Luni, vremea se va răci accentuat în jumătatea de nord a țării, iar marți și miercuri temperaturile scăzute se vor resimți și în sud. Maximele vor fi cuprinse, în general, între 14 și 21 de grade Celsius.

Minimele din nopțile de marți spre miercuri și de miercuri spre joi vor coborî până la 2 grade Celsius, iar cele mai scăzute valori sunt așteptate în depresiunile intramontane.

În același timp, vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, inițial în nord, centru, est și sud-est, apoi și în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 10-15 litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse la 20-30 de litri pe metru pătrat.

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Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1700 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. ANM a emis și o avertizare Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă luni, între orele 12:00 și 21:00, în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali.

În aceste zone, vântul va avea viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri rafalele vor ajunge la 80-90 km/h.

Vremea se răcește accentuat în București. Sunt anunțate ploi și vânt puternic

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o prognoză pentru București potrivit căreia vremea se va răci accentuat și vor fi averse moderate și intensificări ale vântului.

Luni, vremea se va menține caldă, cu temperaturi maxime cuprinse între 28 și 30 de grade și minime de până la 11 grade Celsius. Cerul va fi variabil în timpul zilei și temporar noros noaptea, când sunt prognozate averse slabe, cu cantități de apă de 1-3 l/mp.

După-amiaza și seara, vântul se va intensifica și va atinge o viteză la rafală de 45 km/h.

De marți, vremea se răcește. Temperaturile maxime vor scădea la 18-20 de grade, iar cele minime vor ajunge la 8-10 grade. Cerul va fi înnorat, iar mai ales după-amiaza și seara va ploua, cu cantități de apă în general de 5-10 l/mp. Vântul va atinge viteze de până la 30-40 km/h.

Miercuri, vremea va rămâne rece. Maximele vor fi de 20-21 de grade, iar minimele vor coborî până la 6-9 grade. În plus, sunt prognozate averse slabe în timpul zilei, cu cantități de apă de 1-2 l/mp.

„În intervalul 21 septembrie, ora 10 (luni) - 24 septembrie, ora 10 (joi), pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru intensificări ale vântului, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ”, a mai transmis ANM.