Nu există român care să nu fi auzit de celebrii cârnaţi de Pleşcoi. Mai ales că vorbim despre un produs atestat la nivel european. Şi pentru că le-au făcut zona celebră, în acest weekend, în comuna buzoiană Berca are loc Festivalul Cârnaţilor de Pleşcoi. Fumul grătarelor a ademenit sute de pofticioşi care au vrut să deguste produsul care se face doar pe acele meleaguri. Şi dacă prin intermediul televizorului am putea transmite şi mirosul acestor specialităţi, cred că cei mai mulţi ne-am urca în maşină şi am pleca chiar acum spre Buzău, mai ales că evenimentul îşi închide porţile diseară.

Avem cârnaţii de Pleşcoi uscaţi, ei conform caietului de sarcini trebuie să fie suciţi la 15 cm, să conţină carne de oaie şi carne de vită, condimentaţi şi afumaţi. Aici avem un ghiudem, babic şi pastrama care se pregăteşte tot prin hiţuire. În comuna Berca cârnaţii de Pleşcoi sunt la ei acasă. Iar Festivalul dedicat acestui produs a ajuns la cea de-a 13-a ediţie.

"Aproximativ 60 de metri pătraţi de grătare pentru pofticioşii noştri, şi totodată cu aproximativ 20 de metri de vitrine cu produse din carne. Bineînţeles găsiţi cârnaţi de Pleşcoi, pastramă de oaie, babic, ghiudem, cârnaţi uscaţi, covrigi de Buzău, ceapă de Buzău şi usturoi de Râmnicelu", spune Andrei Marica, organizatorul fetivalului cârnaţilor de Pleşcoi.

Sute de pofticioşi, veniţi din toate colţurile ţării, s-au înghesuit să guste celebrul preparat.

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"Sunt buni că e ceva tradiţional şi noi chiar umblăm după produse tradiţionale şi chiar ne bucurăm să ajutăm şi producătorii".

"Mici, şi cârnaţi de Pleşcoi! Nu am fost niciodată şi am venit să văd cum este".

"Un cărnăcior şi nişte mici cât se poate de buni! Ne bucurăm din suflet, în familie".

"Este frumos amenajat, produse tradiţionale din zona noastră, cu care ne mândrim", spun oamenii.

Iar în cinstea cârnaţilor, proprietarul unui fast-food a creat un preparat surprinzător.

"Lansăm un produs nou - shaworma de Pleşcoi, nu cred că se aştepta nimeni vreodată să vadă cârnaţi pe ţepuşe de shaworma, dar am reuşit", spune Hamada, proprietarul unui fast food.

Cârnaţii de Pleşcoi au fost al şaselea produs românesc recunoscut şi protejat în Uniunea Europeană. Ţara noastră mai are înregistrate ca Indicaţii Geografice Protejate - Magiunul de prune Topoloveni, Salamul de Sibiu, Novacul afumat din Ţara Bârsei, dar şi scrumbia de Dunăre afumată.