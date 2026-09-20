Motoarele istoriei au răsunat pe traseul primei curse auto din România. 60 de echipaje au pornit din București spre Giurgiu, la volanul unor masini de epocă. Bijuteriile pe patru roți, unele vechi de aproape un secol, au revenit astfel pe șoseaua pe care pionierii automobilismului românesc au scris istorie în urmă cu 122 de ani.

Una câte una, mașinile de epocă părăsesc Bucureștiul. Unele au aproape un secol, iar proprietarii le-au pregătit pentru un drum de 220 de kilometri, până la Giurgiu și înapoi. Posesoare de Trabant, doamna Cornelia ne explică, în stilul ei, secretul unei călătorii fără incidente.

"Dacă şi-ar pune omul care e la volan gândirea în contribuţie, bunul simţ, împletite cu legea circulaţiei, n-ar mai fi accidente!", spune Cornelia Mihail, posesoare Trabant.

Un Mini Cooper din 1974 își respectă numele doar pe dinafară. La interior, surpriza este una... uriaşă: "Este foarte spaţioasă! Incredibil! Ceasurile, care sunt de Ferarri Incredibil cât de spațioasă este, nu-mi vine să cred! Dar şi în spate are loc un copil"

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Alte automobile par desprinse din Bucureștiul de altădată.

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Un Ford A, fabricat în 1931, este cea mai veche mașină înscrisă în raliu. În total, 60 de echipaje au pornit pe traseul București-Giurgiu, pe care s-a desfășurat, în urmă cu 122 de ani, prima cursă auto din România, câștigată de prințul George Valentin Bibescu.

"A fost o cursă pe care presa acelor vremuri a descris-o ca pe o cursă năprasnică! Care s-a încheiat cu un usor accident. Unul din conducători a fost lovit la cap de o cioară! Maşinile erau decapotate complet în acea perioadă. Piloţii purtau nişte căşti de piele", spune Şerban Cornaciu, vice-preşedinte Retro-Mobil.

Acum, competiția nu se mai câștigă prin viteză. Echipajele trebuie să respecte indicațiile din roadbook și să ajungă în punctele de control exact la timpul stabilit. Printre participanţi, l-am zărit şi pe fostul premier Călin Popescu Tăriceanu.

Reporter: De politică vă mai arde, domnule Tăriceanu?

Călin Popescu Tăriceanu: Auzi, nici nu vreau să aud! Când văd bramburleala care este, cât de neseriosi sunt cei care sunt acum la conducerea ţării, nici nu vreau să aud. Mă simt bine aici, cu ceilalţi participanţi! Impărţim aceeaşi pasiune, aceleaşi gusturi!

În România sunt înregistrate peste 11.000 de maşini de epocă.