Dragoș Pîslaru a demis-o pe șefa Autorității pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară

Dragoș Pîslaru a anunțat că a demis-o din funcție pe Alexandra Zară, președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, în urma modului în care instituțiile responsabile au gestionat intervenția DIICOT din 30 iunie și situația persoanelor vulnerabile vizate.

Dragoș Pîslaru a demis-o pe șefa Autorității pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități - Hepta

Pîslaru a precizat, într-o postare publică, faptul că a cerut și sancționarea conducerilor unor instituții din Bihor. Astfel, el i-a solicitat lui Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor, să dispună măsuri împotriva directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor.

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Totodată, directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială i-a fost cerut să ia măsuri de sancționare a conducerii AJPIS Bihor.

Dragoș Pîslaru a mai anunțat că a dispus elaborarea unui protocol interinstituțional și a unor proceduri de lucru pentru situațiile în care persoane vulnerabile sunt vizate de acțiuni operative.

Potrivit acestuia, deciziile au fost luate atât în urma modului în care instituțiile au acționat în contextul intervenției DIICOT din 30 iunie, cât și din cauza felului în care subiectul a fost gestionat de-a lungul anilor.

"Aceste măsuri vin ca urmare a modului în care aceste instituții au acționat atât în ceea ce privește intervenția DIICOT din data de 30 iunie, cât și în gestionarea acestui subiect în decursul anilor", a transmis Dragoș Pîslaru.