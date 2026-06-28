Peste 70 de adăposturi anticaniculă se deschid din 1 iulie în Bucureşti. Cum vor funcţiona "oazele de răcoare"

În Bucureştiul care se pregăteşte să înfrunte aproape 40 de grade Celsius va fi deschisă miercuri o reţea cu zeci de adăposturi anticaniculă. Oazele de răcoare îi vor proteja pe cei care nu au aparate de aer condiţionat acasă ori sunt nevoiţi să iasă pe străzi în căldura extremă.

Adăposturile anticaniculă vor fi deschise atât în instituţii publice, cât şi private. Unul dintre ele va funcţiona într-o clădire a Direcţiei de Asistenţă Socială Bucureşti.

"Aşa arată unul dintre adăposturile climatice din Capitală. Fiecare persoană care va ajunge aici va avea la dispoziţie un spaţiu de 5 metri pătraţi, aer condiţionat, o sursă de apă potabilă şi grup sanitar. Iar în cazul în care va fi nevoie de ajutorul medicilor, un angajat va fi aici în permanenţă pentru a suna la 112", spune Andreea Milea, reporter Observator.

Peste 70 de astfel de centre vor fi deschise începând cu 1 iulie. În cel mult 2 ani, municipalitatea vrea ca fiecare bucureştean să aibă un astfel de centru la cel mult 300 de metri de casă.

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Persoană: Ar trebui să facă cât mai multe. Sunt bătrâni care ies la plimbare, ies la piaţă.

Reporter: Dumneavoastră le-aţi folosi?

Persoană: Eu personal nu.

Reporter: De ce?

Persoană: Pentru că plec dimineaţa şi vin seara deci nu ne ajută.

Persoană: O idee foarte bună, mai ales cu cât în ultimii ani avem foarte multe intemperii sau foarte multe fenomene climatice drastice, fie cu temperaturi foarte ridicate, fie cu temperaturi foarte scăzute.

Reporter: Ați folosi un astfel de centru?

Persoană: În cazul în care m-aş regăsi la capătul puterilor sigur, cu siguranţă l-aş folosi.

În Barcelona funcţionează peste 500 de astfel de adăposturi. La fel şi în Paris, Milano şi, recent, Veneţia. Şi în Bucureşti se caută soluţii.

Unde se vor afla adăposturile

"Ele sunt concentrate în principal în zona centrală dar noi ne adresăm și către primăriile de sector sau alte instituții publice sau private, adică farmacii, librării sau sedii de bănci, universităţi pe care le putem deschide publicului", spune Bogdan Sabo, consilier general Primăria Capitalei.

"Atunci cand ANM-ul va anunţa caniculă, in funcţie de acele coduri pe care ANM-ul le va anunţa şi noi vom deschide aceste adăposturi. Apelăm la ONG-uri care să ne ajute cu acest lucru. De asemenea, încercăm să apelăm la finanţări europene sau cu privaţi care vor să adopte un astfel de adăpost climatic în care ei să organizeze totul", explică Gabriela Dinu, consilier general Primăria Capitalei.

Lipsa vegetaţiei, suprafaţa betonată extinsă şi temperaturile extreme în zile fără vânt duc şi la creşterea nivelului de poluare în oraş. De aceea, municipalitatea vrea să mărească suprafaţa spaţiilor verzi şi are în plan să reorganizeze marile bulevarde.