Peste o tonă de tutun ilegal, descoperită de poliţiştii de frontieră într-o dubă, la vama Giurgiu
Polițiștii de frontieră din Giurgiu au descoperit peste o tonă de tutun vrac neprelucrat, transportat ilegal, în urma unui control efectuat asupra unei autoutilitare înmatriculate în Bulgaria.
Intervenția a avut loc în dimineața zilei de 17 aprilie, în jurul orei 05:50, pe DN5, unde echipe mixte din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu și Serviciului Teritorial au desfășurat acțiuni pentru combaterea infracționalității transfrontaliere.
Autoutilitara, condusă de un cetățean bulgar în vârstă de 45 de ani, transporta colete în regim de curierat pe ruta Bulgaria - România. În urma controlului, polițiștiii au descoperit în compartimentul de marfă trei paleți încărcați cu frunze de tutun vrac, fără documente legale de proveniență.
Cantitatea totală identificată a fost de 1.003,5 kilograme de tutun, evaluată la aproximativ 100.350 de lei. Întreaga marfă a fost confiscată și depozitată în Camera de Corpuri Delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.
Pe numele șoferului a fost deschis un dosar penal pentru producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare, conform Codului fiscal.
Cercetările continuă, iar la finalizarea acestora vor fi dispuse măsurile legale. Reprezentanții Poliției de Frontieră subliniază că astfel de acțiuni sunt desfășurate constant, în colaborare cu alte instituții, pentru prevenirea faptelor ilegale și asigurarea securității la graniță.
