Cum testezi un robot care ar putea fi trimis, într-o zi, să exploreze Luna sau poate un asteroid? Îl pui la treabă într-o peșteră, acolo unde nu are semnal, nici prea multă lumina, iar terenul îi poate da planurile peste cap. Viitorii ingineri ai spațiului au intrat în misiune în Peștera Românești, din Timiș, unde și-au pus tehnologiile la încercare într-o competiție de robotică spațială. Totul se intampla sub privirile expertului numărul 1 în robotica spațială din Japonia, implicat în misiuni istorice de explorare a spațiului, care a venit special pentru asta în România.

Sunt imagini din 1972, de când Roverul Grand Prix din cadrul misiunii Apollo 16 făcea istorie. De atunci și până în prezent, tehnologia a evoluat, iar setea de cunoaștere a omului a devenit și mai puternică. Într-o peșteră din Timiș, elevi și studenți care visează să devină ingineri aerospatiali și-au pus roboții la încercare, într-o competiție internațională de robotică. Iar misiunea nu a fost deloc simplă. Înainte să cucerească luna, roboţii au de înfruntat condiţiile din Peştera Româneşti. În întuneric şi fără semnal GPS au de trecut peste obstacole şi trebuie să-şi găsească singuri drumul. Într-o zi, tehnologiile testate aici, ar putea ajuta roboţii să exploreze asteroizi, să cartografieze suprafaţa lunii şi, chiar să pregătească terenul, pentru primele baze în care, poate, vor locui oamenii.

Competiţia a adunat cei mai buni 50 de elevi și studenți din țară și de peste hotare

Nu este doar o demonstrație de roboți într-o peșteră. Există o misiune cu obiective precise. Competiţia care a adunat cei mai buni 50 de elevi și studenți din țară și de peste hotare a fost atent supravegheată de profesorul Kazuya Yoshida, omul din spatele unor repere cosmice istorice. "Pe suprafața Lunii, oamenii de știință sugerează că sunt peșteri, de fapt, niște guri de acces, care sunt deja descoperite. Dar, nimeni nu a intrat înăuntru. Așa că ne dorim să trimitem roboți să exploreze interiorul și asta e foarte important pentru următorul pas al explorării suprafeței Lunii", a declarat Kazuya Yoshida, om de știință.

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"Am încercat sa oferim participanților o provocare. Am încercat să simulam aceste condiții extraplanetare", a declarat Alexandru Iovanovici, Politehnica Timișoara. Pentru acești tineri, aventura spațială a început sub pământ. E primul pas ca să ajungă la stele. Aici își testează ideile, descoperă ce nu funcționează și învață să construiască roboți care. Câștigătorul competiției va fi anunțat mâine.