Primul reactor al centralei de la Cernavodă, repornit ieri, se apropie de producția la capacitate maximă. Săptămâna viitoare ar putea fi pornit și cel de-al doilea. Iar funcționarea normală a centralei înseamnă mai multă energie produsă în țară, mai puține importuri și, pe termen lung, poate chiar facturi mai mici la curent, pentru noi.

După mai bine de trei luni de pauză, unul dintre cele mai importante motoare ale sistemului energetic românesc a pornit din nou. Reactorul 1 de la Cernavodă produce deja energie și funcționează la aproximativ 50% din capacitate. Până mâine ar trebui să ajungă la 100%. La putere maximă, unitatea 1 asigură aproximativ 8% din producția de energie a României. Asta înseamnă mai mult curent produs în țară.

Oprirea centralei a costat România aproximativ un miliard de lei

Oprirea centralei a costat România, în cele 100 de zile, aproximativ un miliard de lei. Energia nucleară are un mare avantaj: produce constant, indiferent de vreme. Iar asta poate aduce mai multă stabilitate în sistem și, în timp, prețuri mai bune la curent.

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"E o energie, părerea mea, cea mai ieftină. Dacă vom reuși să mergem liniar pe o perioadă mai lungă de timp cu cele două unități de la Cernavodă, automat și prețul trebuie să se stabilizeze, chiar să scadă", explică expertul în energie Mihnea Cătuți.

Dar, pentru asta, autoritățile trebuie să repornească și unitatea 2, care este încă oprită din cauza nivelului scăzut al apei Dunării.

"Luni va fi decizia în ceea ce privește repornirea unității numărul 2 de la Cernavodă. Elementele sunt determinate de evoluția debitului Dunării în momentul de față, dar premisele sunt unele îmbucurătoare", spune ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.

Luca Niculescu: O astfel de situație nu era estimată nici într-o sută de ani

Guvernul mizează acum pe proiectul Bala 2, care ar urma să asigure un debit mai mare de apă către centrală. Investiția ar proteja nu doar cele două reactoare care funcționează în prezent, ci și viitoarele unități 3 și 4.

"O astfel de situație nu era estimată nici într-o sută de ani. Este neapărat nevoie ca Guvernul României să se aplece cu prioritate asupra acestei chestiuni. Proiectul Bala 2, care prevede posibilitatea ca mai multă apă să ajungă la centrala de la Cernavodă, devine o prioritate", spune prim-ministrul României, Luca Niculescu.

Împreună, cele două reactoare de la Cernavodă pot asigura în jur de 20% din energia electrică produsă în România.