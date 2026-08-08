Alertă de foc în Capitală! Un piroman abia eliberat de poliţie a lovit din nou. A incendiat iar mai multe scări de bloc. Incidentul a fost filmat inclusiv de camerele de supraveghere.

Pagubele sunt destul de serioase. Primul focar a fost anunţat la un bloc unde erau depozitate mai multe ambalaje. Flăcările s-au extins atât de repede încât au ajuns până la etajul al treilea şi au afectat faţada clădirii, mai multe aparate de aer condiţionat, iar mai multe geamuri s-au spart în urma incendiului.

Oamenii din bloc au fost treziţi din somn de mirosul puternic de fum şi au încercat să stingă flăcările înainte ca pompierii să ajungă la faţa locului.

La scurt timp după acest incident, un alt apel la 112 anunţa că o motocicletă ardea la doar câteva străzi distanţă. Pompierii au intervenit şi au reuşit să stingă flăcările înainte ca acestea să se extindă.

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Nu a trecut mult timp, iar un al treilea apel la 112 anunţa că o pubelă de gunoi ardea lângă uşa unui bloc.

Până în acest moment, bărbatul care ar fi provocat aceste incendii nu a fost identificat, astfel că poliţiştii continuă cercetările.