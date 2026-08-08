Şase români sunt anchetaţi în Italia după moartea unui cetăţean moldovean pe un şantier. Bărbatul de 35 de ani, care ajunsese de abia o zi în ţară, muncea la negru, şi i s-a făcut rău de la căldură. În loc să sune după ajutor la 112, proprietarul firmei de construcţii le-a ordonat muncitorilor să îl ducă la el acasă pentru a primi îngrijiri.

Două ore mai târziu, mătuşa şi verişoara proprietarului au pornit spre spital cu maşina, moment în care victima deja nu mai respira. Au sunat după ambulanţă, însă manevrele de rusescitare au fost în zadar. Anchetatorii trebuie să stabilească adevărata cauză a decesului, dar şi dacă firma l-a pus să muncească în soarele arzător, fără măsuri de protecţie.

Bărbatul plecase din Republica Moldova pentru a ajunge la Padova, unde găsise de lucru la o firmă românească de construcţii. Nu avea însă contract de muncă şi urma să fie plătit pentru activitatea sa. Marţi, în prima zi de muncă, în jurul orei 14:00, i s-a făcut rău pe şantier. Doi muncitori s-au apropiat de el şi l-au aşezat, apoi l-au întrebat dacă are nevoie de ajutor, realtează presa italiană.

Proprietarul firmei a fost anunţat, însă, în loc să cheme ambulanţa, le-ar fi cerut celor doi muncitori să îl ducă la locuinţa sa, spunând că se va ocupa el de bărbat. Ajunşi acolo, şi-au dat seama că starea acestuia se agravează şi că nu îşi revine.

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Ulterior, proprietarul le-a cerut ajutorul mătuşii şi verişoarei sale. Cele două femei l-au urcat din nou în maşină şi au pornit spre spital. S-au oprit însă într-o parcare a unui supermarket din Saonara, la aproximativ 20 de minute de spitalul din Padova, şi au sunat la 118.

La faţa locului au ajuns echipajele medicale şi carabinierii. Medicii au încercat să îl resusciteze timp de aproximativ un sfert de oră, însă fără rezultat. Bărbatul a fost declarat decedat.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească ce s-a întâmplat în cele aproximativ două ore dintre momentul în care bărbatului i s-a făcut rău şi apelul la serviciile de urgenţă. Totodată, trebuie stabilită ora exactă şi cauza morţii.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar şase persoane, toate de origine română, sunt anchetate pentru omisiunea acordării de ajutor. Printre acestea se află şi proprietarul firmei.

Anchetatorii verifică şi condiţiile în care bărbatul muncea. El s-a simţit rău în jurul orei 14:00, într-o perioadă în care temperaturile din Italia au ajuns la aproximativ 40 de grade. În regiunea Veneto există o ordonanţă care interzice expunerea la soare şi la temperaturi ridicate între orele 12:30 şi 16:00. Astfel, anchetatorii trebuie să afle ce muncă făcea bărbatul în acel moment şi dacă era expus direct la căldură.

Autopsia, care a fost dispusă în acest caz, urmează să stabilească ora exactă a decesului şi cauza acestuia. Anchetatorii vor să afle dacă bărbatul a suferit o problemă cardiacă sau dacă temperaturile ridicate au contribuit la producerea decesului.

O altă pistă verificată de carabinieri este traseul parcurs de bărbat după ce i s-a făcut rău. Imaginile de pe camerele de supraveghere din parcarea supermarketului ar urma să arate dacă acesta mai era în viaţă în momentul în care a ajuns acolo. Potrivit unor martori, bărbatul părea deja decedat atunci când cele două femei au cerut ajutor.

Anchetatorii nu exclud în acest moment nici posibilitatea ca bărbatul să fi fost transportat pentru a nu fi descoperit faptul că muncea ilegal, însă această ipoteză urmează să fie verificată.

Cert este că bărbatul de 35 de ani a murit după ce i s-a făcut rău în prima sa zi de muncă în Italia, iar ajutorul medical nu a fost solicitat imediat.