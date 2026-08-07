Fetiţa de 11 ani din comuna Parava, dată dispărută după ce a plecat de acasă spunându-i mamei că merge să se joace, a fost găsită de echipele de căutare. Minora a fost identificată în localitate, iar surse Observator spun că aceasta se afla într-un dulap, într-o casă părăsită. Poliţiştii au stabilit că fetiţa nu a fost victima vreunei infracţiuni şi se află în afara oricărui pericol.

Minora a fost găsită în urma operaţiunii de căutare declanşate după dispariţia sa. Potrivit unor surse Observator, fetiţa era ascunsă într-un dulap aflat într-o casă părăsită din localitate.

În urma verificărilor efectuate, autorităţile au stabilit că minora nu a fost victima niciunei infracţiuni şi că este în afara oricărui pericol.

Reprezentanţii Poliţiei au mulţumit tuturor forţelor implicate în acţiunea de căutare.

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Copila plecase de acasă spunând că merge să se joace

Poliţiştii au fost sesizaţi pe 5 august cu privire la dispariţia fetiţei de 11 ani. Andreea Elena Neculcia plecase de acasă după ce îi spusese mamei sale că merge să se joace.

După câteva ore, văzând că fiica sa nu se întoarce, femeia a început să o caute la rude, la vecini şi prin localitate. Cum nu a reuşit să o găsească, a alertat autorităţile, care au declanşat operaţiunea de căutare.

La momentul dispariţiei, minora purta un tricou roşu, pantaloni scurţi albaştri şi încălţăminte sport de culoare albă.

Recomandările poliţiştilor pentru părinţi

În acest context, poliţiştii le recomandă părinţilor să îşi supravegheze cu atenţie copiii şi să ştie unde aceştia îşi petrec timpul. Totodată, adulţii sunt sfătuiţi să menţină un dialog constant şi deschis cu cei mici, să îi înveţe să spună unde merg şi să respecte orele stabilite.

Părinţii sunt îndemnaţi, de asemenea, să le explice copiilor riscurile la care se pot expune atunci când pleacă de acasă fără acordul familiei.