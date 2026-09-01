SUA au lansat noi atacuri asupra unor ţinte iraniene. Trump ameninţă că urmează lovituri mai puternice

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că ultimul atac al SUA asupra Iranului a fost "justificat" și a amenințat cu lovituri și mai puternice în cazul în care Teheranul va riposta, relatează Reuters și CNN.

Două nave de sprijin în largul coastelor din Bandar Abbas, sudul Iranului, pe 21 iulie 2026. - Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, marți, că ultimul atac al SUA asupra Iranului a fost "justificat" și a amenințat cu lovituri mai puternice în cazul în care Teheranul va riposta.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a afirmat că armata SUA a lovit din nou marți ținte iraniene în apropierea Strâmtorii Ormuz, ca represalii pentru "încercarea eșuată a Iranului de a amplasa mine marine" în strâmtoare și pentru lansarea a opt rachete asupra unei baze militare americane din Iordania. Donald Trump a menționat totodată că SUA încă se abțin de la "cel mai mare atac dintre toate".

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Noile atacuri vizează ţinte ce ţin de Gărzile Revoluţiei Islamice

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că armata SUA a efectuat marți noi atacuri împotriva unor ținte ce țin de Gărzile Revoluției Islamice din Iran, ca răspuns la recentele tentative de atacuri împotriva navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz și a trupelor americane dislocate în regiune, scriu Reuters și CNN, potrivit News.ro.

"Astăzi (marți), la ora 12:00 p.m. ET (19:00, ora României), forțele americane au început să lanseze atacuri asupra unor ținte ale Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran", a scris CENTCOM într-o postare pe X.

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"Atacurile vin în urma recentelor tentative de atac ale IRGC împotriva navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz și împotriva militarilor americani dislocați în regiune", precizează postarea.

Noua rundă de atacuri survine după ce SUA și Iranul au schimbat lovituri în noaptea de duminică spre luni, marcând primul schimb de focuri între cele două țări în peste o lună.

Iranul a declarat că a lansat rachete către ținte militare americane din Iordania și Emiratele Arabe Unite ca represalii pentru un atac american asupra lansatoarelor de rachete iraniene de pe Insula Larak.

SUA susţin că Iranul încerca să lanseze mine marine în Ormuz

Statele Unite au afirmat că Iranul încerca să lanseze mine marine în Strâmtoarea Ormuz - ruta maritimă care a devenit centrul tensiunilor regionale și al eforturilor diplomatice.

Patru proiectile au lovit orașele portuare învecinate Chabahar și Konarak din sud-estul Iranului, au declarat marți autoritățile iraniene. De asemenea, s-au auzit multiple explozii la est de Bandar Abbas și în jurul insulei Qeshm din Strâmtoarea Ormuz, potrivit postului de televiziune de stat iranian IRIB.

Bandar Abbas și insula Qeshm se află în partea de nord a strâmtorii, unul dintre cele mai importante puncte de trecere pentru transportul de energie din lume, în timp ce Chabahar și Konarak sunt două orașe portuare strategice gemene din Golful Oman, care găzduiesc infrastructură comercială, maritimă și militară esențială.

Marți, prețul contractelor futures pe petrol a depășit 94 de dolari pe baril, după ce Comandamentul Central al SUA a anunțat noile atacuri.

Trump spunea că acţiunile SUA în Iran vor fi "foarte limitate"

Trump declarase luni că acțiunile SUA în Iran vor fi "foarte limitate" în urma escaladării tensiunilor din acest weekend. "Sunt foarte limitate", a spus Trump în Biroul Oval, enumerând apoi ceea ce el a numit realizări militare semnificative ale SUA pe parcursul războiului de șase luni. "Marina lor a dispărut. Forțele lor aeriene au dispărut. Echipamentele lor de supraveghere au dispărut aproape în totalitate", a spus el. "Asta nu înseamnă că nu-i vom lovi. Vom vedea ce se va întâmpla", le-a spus Trump jurnaliștilor din Biroul Oval.

Trump a insistat că Strâmtoarea Ormuz se află într-o "stare extrem de bună", cu multe nave care tranzitează zona, deși datele de monitorizare arată că traficul rămâne semnificativ mai redus decât înainte de începerea războiului.

Întrebat cine deține puterea la Teheran, Trump a spus că aceasta rămâne o întrebare deschisă. "În opinia mea, ei nu știu cine este liderul", a spus el. "Există radicalii, dar aceștia au fost eliminați din punct de vedere militar, deoarece armata reprezintă doar o fracțiune din ceea ce era odată. Nu cred că știu cu adevărat cine este liderul lor", a adăugat el.

Schimbul anterior de lovituri a determinat o creștere de aproape 3% a prețurilor globale la petrol și a dus la scăderea indicilor bursieri americani luni. Atacurile au avut loc la câteva zile după ce Trump a declarat că strâmtoarea este liberă de mine și marchează o schimbare față de accentul pus recent de Washington pe maximizarea presiunii economice asupra Iranului, în locul folosirii forței militare.