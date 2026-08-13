După valul de caniculă, cum era de aşteptat, a venit viitura. Ieri, inundaţiile au făcut prăpăd în județul Argeș.

Mai multe curți și beciuri din comuna Dâmbovicioara au fost inundate, iar apa de pe versanții din Piatra Craiului a adus arbori și stânci. În zonă s-au acumulat peste 50 de litri de apă pe metrul pătrat, iar drumul către un sat a fost blocat.

Și alte căi de acces către zonele cu pensiuni au fost afectate. Probleme au fost și în Câmpulung, unde străzile orașului s-au transformat în râuri, după o ploaie de câteva minute.