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Video Ploile torențiale au făcut prăpăd în Argeș. Apa a inundat gospodării și a blocat drumuri

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Claudiu Loghin | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.08.2026, 08:20 | Modificat la 13.08.2026, 09:56

După valul de caniculă, cum era de aşteptat, a venit viitura. Ieri, inundaţiile au făcut prăpăd în județul Argeș.

Mai multe curți și beciuri din comuna Dâmbovicioara au fost inundate, iar apa de pe versanții din Piatra Craiului a adus arbori și stânci. În zonă s-au acumulat peste 50 de litri de apă pe metrul pătrat, iar drumul către un sat a fost blocat.

Și alte căi de acces către zonele cu pensiuni au fost afectate. Probleme au fost și în Câmpulung, unde străzile orașului s-au transformat în râuri, după o ploaie de câteva minute.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin
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