La ce vârstă ai învăţat drumul spre şcoală? Şi mergeai pe jos sau cu autobuzul? În mai puţin de o lună, începe şcoala, iar toate aceste scenarii sunt deja calculate la kilometru de părinţi. Unii au păstrat tehnica "cheii de gât" şi fac câteva drumuri cu copilul, acum, în vacanţă, până înţelege exact traseul, iar alţii îşi pun încrederea în GPS-ul telefonului. Toate acestea nu ţin, însă, doar de vârstă, ci și de maturitatea copilului. Independenţa se dobândeşte treptat. Iar cel mai bine e să nu încărcăm mintea copilului cu prea multe variante - un singur traseu e suficient.

De la cheia de gât, la telefonul cu GPS. Așa arată, în cuvinte puţine, diferența dintre copilăria de ieri și cea de azi. Odinioară, drumul spre școală era primul test de independență al copilului. Azi, de cele mai multe ori, este o misiune în familie.

"Părinții au o problemă cu independența copilului, ca să-l lase să meargă singur, să se exprime pentru că până la urmă tot pe cont propriu o să ajungă. Bineînțeles că trebuie să-l direcționezi la început să îi arăți calea cea bună și pe urmă să-l lași singur, îl urmărești din umbră", a declarat Iulia Perșa, mamă.

Iulia și-a lăsat fiul să meargă singur la școală după ce băiatul ei a împlinit 10 ani. Programul de muncă nu îi permitea să îl însoțească sau să îl ia după ore, așa că a ales soluția care părea să îi ofere un crâmpei de linişte.

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Telefonul cu GPS, noua "cheie de gât"

"Cel mic are acum 14 ani și l-am lăsat cu autobuzul undeva prin clasa a patra. Atunci avea el 10 ani. Sunt tot felul de aplicații care îți permit să urmărești copilul în timp real, în momentul în care îl vedeam că stă prea mult într-un loc sau în parc, îl sunăm și îl redirecționăm spre casă", a mai spus Iulia Perșa, mamă.

Tranziția de la copilul dus de părinți peste tot cu mașina la adolescentul care călătorește singur cu transportul în comun se face mult mai ușor în orașele unde drumul spre școală este asigurat de autobuze dedicate. Din stații pot urca doar elevii, aceștia sunt însoțiți de un polițist local, iar singurele opriri sunt în fața unităților de învățământ.

Specialiştii le recomandă părinţilor care se gândesc să facă acest pas să-i însoţească pe cei mici până când aceştia învaţă bine traseul.

"Părintele trebuie să fie pregătit pentru orice situație de viață, indifent de vârsta copilului. Vârsta optimă cumva de creștere în care copilul simte riscul este de 9 și 12 ani", a declarat Lenke Iuhos - psiholog.

"Generațiile tinere sunt mai dependente de GPS, mai dependente de ecranul din fața lor și atenția le este furată și de căștile din urechi, sunt mult mai vulnerabili la trafic și părinții bineînțeles sunt mult mai protectivi decât e cazul", spune ⁠Lucian Drinc - sociolog.

Totuşi, nimic nu te pregăteşte pentru ce se întâmplă, din păcate, uneori, în autobuz. Zilele trecute, în Capitală, un om al străzii a provocat panică printre călători.

"Noi avem colaborari strânse atat cu Brigada de poliție pentru transport public de suprafață, dar și cu poliția locală. Şoferul nu are atribuţii să-l ia de mână pe respectivul om şi să-l coboare. El trebuie să conducă şi să apeleze efectiv la poliţie sau la corpul de control", a declarat Constantin Tobescu, purtător de cuvânt STB.

Autorităţile spun că în toate autobuzele este afişat la vedere un număr de urgenţă la care pot suna atât călătorii, cât şi şoferul.