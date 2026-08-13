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Galerie foto Cum a relatat presa internațională eclipsa de Soare. De la "întuneric hipnotic" la "darul Lunii"

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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 13.08.2026, 08:44 | Modificat la 13.08.2026, 09:30

Eclipsa de Soare care a traversat Europa a ajuns pe primele pagini ale marilor publicații internaționale. De la presa britanică la ziarele spaniole, imaginile spectaculoase cu Soarele acoperit de Lună au dominat edițiile de joi, 13 august. Tonul a fost aproape unanim: un fenomen rar, spectaculos și imposibil de ignorat.

În Marea Britanie, The Guardian a ales titlul "Into the darkness" (În întuneric), și a vorbit despre milioane de oameni care s-au adunat pentru a urmări eclipsa unei generații.

The Daily Telegraph a descris momentul drept "The greatest show on Earth"  ("Cel mai mare spectacol de pe Pământ"). Prima pagină a publicației a fost dominată de imaginea Soarelui acoperit parțial de Lună și de siluetele oamenilor care urmăreau fenomenul.

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Și The Times a rezervat un spațiu amplu eclipsei, sub titlul "The darkest hour" ("Cea mai întunecată oră"). Publicația a remarcat că milioane de britanici au ieșit să privească cerul, în timp ce în Spania fenomenul a putut fi urmărit în condiții spectaculoase.

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Financial Times a mers pe formula "Catch the Sun" și a relatat despre eclipsa care a "entuziasmat Europa", însoțind articolul cu o imagine surprinsă în timpul fenomenului.

Mai direct, Daily Mail a tratat momentul cu umor: "Britain finally gets a break from the Sun (for a few minutes!)" ("Marea Britanie primește, în sfârșit, o pauză de la Soare, pentru câteva minute").

Iar The Sun a dedicat chiar o ediție specială eclipsei. Pe copertă, publicația a transformat numele ziarului într-un joc vizual, asociind "The Sun" cu "The Moon", pe fundalul imaginii unei eclipse.

Presa din Spania, cucerită de fenomen

În Spania, unde eclipsa s-a văzut cel mai spectaculos, marile publicații au pus fenomenul în centrul edițiilor lor.

El País a titrat "El eclipse hipnotiza a España" ("Eclipsa hipnotizează Spania") și a vorbit despre interesul uriaș provocat de fenomenul astronomic.

El Mundo a ales formula "Hipnótica oscuridad"  ("Întuneric hipnotic"), cu o fotografie impresionantă a discului solar aproape complet acoperit.

Pe prima pagină a ABC, mesajul a fost unul simplu și sugestiv: "Y todos miramos al cielo" ("Și cu toții am privit spre cer").

La Vanguardia a numit fenomenul "Un regalo de la Luna" ("Un dar al Lunii"), în timp ce El Periódico a mers pe un singur cuvânt, "Hechizados" ("Vrăjiți"), descriind atmosfera creată de eclipsă în întreaga țară.

Pentru presa europeană, eclipsa nu a fost doar un fenomen astronomic, ci un moment colectiv. Imaginile cu orașe cufundate în semiîntuneric, oameni privind cerul și Soarele transformat într-un inel luminos au devenit imaginea zilei pe unele dintre cele mai importante prime pagini din Europa.

Redactia Observator
Redactia Observator
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