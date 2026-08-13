Presa din Spania, cucerită de fenomen

În Spania, unde eclipsa s-a văzut cel mai spectaculos, marile publicații au pus fenomenul în centrul edițiilor lor.

El País a titrat "El eclipse hipnotiza a España" ("Eclipsa hipnotizează Spania") și a vorbit despre interesul uriaș provocat de fenomenul astronomic.