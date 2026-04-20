Polițist de 20 de ani, găsit împușcat mortal pe un câmp, în Tulcea

Un tânăr polițist în vârstă de 20 de ani a fost găsit mort, luni după-amiază, pe un teren din municipiul Tulcea. Primele date indică faptul că acesta s-ar fi împușcat, iar anchetatorii nu au, deocamdată, suspiciuni privind comiterea unei infracțiuni.

de Larisa Andreescu

la 20.04.2026 , 20:29
Tragedie în Tulcea, unde un polițist aflat în timpul serviciului a fost descoperit fără viață. Incidentul a avut loc luni, 20 aprilie 2026, în jurul orei 16:55, când polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea au fost alertați cu privire la prezența unui cadavru pe un teren din municipiu.

Din primele verificări efectuate la fața locului, victima este un bărbat de 20 de ani, agent de poliție încadrat la Biroul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Tulcea. Acesta se afla în timpul serviciului, însă era îmbrăcat în ținută civilă.

Anchetatorii iau în calcul varianta sinuciderii, existând indicii că tânărul s-ar fi împușcat. Până în acest moment, nu au fost identificate elemente care să sugereze implicarea unei alte persoane sau comiterea unei fapte penale.

La locul tragediei au intervenit echipe operative, care au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs decesul. Ancheta este în desfășurare și se derulează sub coordonarea unității de parchet competente.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, informații suplimentare despre posibilele motive care ar fi stat la baza gestului extrem.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu Like

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

