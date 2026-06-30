Premieră națională: Aeroportul Henri Coandă introduce AI care estimează timpul de livrare a bagajelor

Bagaje cu timp "predictibil" pe Henri Coandă. Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti şi EUROCONTROL (Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene) au implementat prima fază a proiectului "Prediction of Luggage Delivery Time", care permite evaluarea timpilor de livrare a bagajelor.

O nouă tehnologie cu AI estimează timpul de livrare a bagajelor pe Aeroportul Henri Coandă - Sursa: Captură foto

"Acest concept reprezintă o soluţie inovatoare pentru predicţia timpilor de livrare a bagajelor, fiind dezvoltat de către EUROCONTROL, în cadrul hub-ului european pentru cercetare şi inovare în domeniul aviaţiei. Proiectul utilizează modele avansate de inteligenţă artificială, analiză de date şi algoritmi de învăţare automată pentru estimarea perioadei de aşteptare a bagajelor la benzile din zona de Sosiri, contribuind astfel la optimizarea fluxurilor operaţionale şi la creşterea punctualităţii serviciilor oferite pasagerilor", transmite Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, relatează News.ro.

"Aeroporturile din Bucureşti continuă să se dezvolte ca hub regional competitiv, eficient şi orientat către nevoile pasagerilor. Faptul că participăm, împreună cu EUROCONTROL, la implementarea unui proiect european inovator confirmă angajamentul nostru de a adopta tehnologii moderne care să lucreze în beneficiul pasagerilor şi al comunităţii aeroportuare. Implementarea proiectului ”Prediction of Luggage Delivery Time” reprezintă un nou pas în direcţia transformării digitale a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi a îmbunătăţirii experienţei pasagerilor. Colaborarea cu EUROCONTROL este o oportunitate de valorificare a tehnologiilor bazate pe analiza avansată a datelor şi inteligenţa artificială, prin care vom putea oferi informaţii mai precise privind timpul estimat de livrare a bagajelor, oferind servicii moderne pasagerilor şi companiilor aeriene", a declarat Bogdan Mîndrescu, director general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.

Conceptul utilizează date complexe - numărul zborului, standul aeronavei, compania aeriană responsabilă de livrarea bagajelor, agentul de handling subcontractat de compania aeriană, timpii de livrare, alocarea la banda de bagaje - pentru antrenarea unui model predictiv capabil să estimeze timpul de livrare a bagajelor la bandă pentru fiecare cursă care aterizează pe Aeroportul Henri Coandă.

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"Ne bucurăm să avem CNAB drept partener în implementarea celor mai inovatoare proiecte pentru îmbunătăţirea fluxurilor operaţionale şi a satisfacţiei pasagerilor. Apetitul CNAB pentru modernizare şi digitalizare înseamnă paşi concreţi spre echivalarea nivelului de servicii oferite în marile aeroporturi europene. Prin implicarea în acest proiect, România contribuie activ la transformarea digitală a aviaţiei europene şi la dezvoltarea serviciilor aeroportuare moderne, inteligente şi orientate către pasager", a declarat Paul Bărăbaş, reprezentant al statului român la EUROCONTROL.

Proiectul comun CNAB-EUROCONTROL reprezintă un sistem complet care include metodologia specifică, modelul unic de inteligenţă artificială şi un set de protocoale software, dezvoltate în cadrul EUROCONTROL Innovation Hub (la sediul din Brétigny-sur-Orge, Franţa), ca parte a programului EATIN - European Aviation Transport Innovation Network.