Sfârşit de coşmar pentru doi soţi din Brăila. Au murit striviţi sub remorca unui TIR care s-a desprins

Tragedie pe un drum din Brăila, unde doi soți au murit după ce remorca unui TIR a ajuns pe contrasens. Semiremorca autocamionului condus de un bărbat de 58 de ani din Bulgaria s-ar fi desprins și a strivit mașina condusă de femeia de 61 de ani. În autoturism se afla și soțul acesteia, în vârstă de 66 de ani.

Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru cele două victime, iar pompierii au fost nevoiți să intervină pentru extragerea acestora, după decopertarea autoturismului. Șoferul TIR-ului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Ce spun poliţiştii

La data de 29 iunie a.c., în jurul orei 19:25, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că pe DN 22 a avut loc un accident rutier.

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Din primele date se pare că, un bărbat de 58 de ani, din Bulgaria, în timp ce conducea un autocamion pe DN 22 dinspre localitatea Movila Miresii către Brăila, remorca atașată acestuia s-ar fi desprins, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi lovit un autoturism care se deplasa dinspre Brăila către localitatea Movila Miresii, autoturism condus de o femeie de 61 de ani, din municipiu.

În autoturism se afla în calitate de pasager, soțul acesteia, un bărbat de 66 de ani, din municipiu.

Din nefericire, în urma evenimentului, un echipaj SAJ care s-a deplasat la fața locului, a constatat decesul celor două persoane aflate în autoturism.

Șoferul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.