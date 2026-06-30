ANM extinde Codul roșu de caniculă în aproape toată ţara. Temperaturi de până la 41 de grade
Administrația Națională de Meteorologie a extins avertizarea Cod roșu de caniculă pentru mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală, în intervalul 30 iunie, ora 10:00 - 1 iulie, ora 10:00.
Zonele afectate de Codul roșu sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia. În aceste regiuni se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie.
Potrivit meteorologilor, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală, ITU, va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în Banat și Crișana.
Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa, în general, între 17 și 24 de grade.
Cod portocaliu de vijelii
În același timp, ANM a emis și o avertizare Cod portocaliu de ploi și vijelii, valabilă marți, 30 iunie, între orele 14:00 și 20:00. Fenomenele vizate sunt vijelii puternice, grindină de medii dimensiuni și averse torențiale importante cantitativ.
Avertizarea Cod portocaliu vizează județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Harghita, precum și local zona montană.
În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, care se va manifesta prin vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h, grindină de medii dimensiuni, de 2-4 centimetri, și averse torențiale.
În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor fi local de 25-40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.
Prognoza meteo pentru Bucureşti
În intervalul 30 iunie 2026 Ora 10:00 - 1 iulie 2026 Ora 09:00, valul de căldură intens va persista, disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală. Cerul va fi mai mult senin, dar după-amiaza și noaptea va crește probabilitatea pentru înnorări accentuate, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 40...50 km/h) și averse slabe (1...5 l/mp). Temperatura maximă, comparabilă cu valoarea recordului absolut al lunii iunie, va fi de 38...39 de grade, iar cea minimă va fi de 21...23 de grade.
În intervalul 1 iulie 2026 Ora 10:00 - 2 iulie 2026 Ora 10:00, vremea va deveni instabilă și vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale (în general 10...20 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale în jurul a 50 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade. În intervalul 30 iunie, ora 10 - 01 iulie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de avertizare meteorologică cod roșu pentru temperaturi extreme, noapte tropicală și disconfort termic deosebit de accentuat. În intervalul 01 iulie, ora 12 - 02 iulie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.