ANM extinde Codul roșu de caniculă în aproape toată ţara. Temperaturi de până la 41 de grade

Administrația Națională de Meteorologie a extins avertizarea Cod roșu de caniculă pentru mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală, în intervalul 30 iunie, ora 10:00 - 1 iulie, ora 10:00.

Termometru care afișează temperaturi de până la 40 de grade într-o zi de vară însorită - Shutterstock

Zonele afectate de Codul roșu sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia. În aceste regiuni se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie.

Potrivit meteorologilor, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală, ITU, va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în Banat și Crișana.

Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa, în general, între 17 și 24 de grade.