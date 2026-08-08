Ambrozia se află în perioada de polenizare, iar concentrația în aer este extrem de mare. Comisarii Gărzilor de Mediu se confruntă în această perioadă cu un număr tot mai mare de plângeri pe numele celor care nu-și curăță terenurile.

Vorbim despre amenzi care pot ajunge la sume destul de mari pentru persoanele fizice. Spre exemplu, amenda porneşte de la 750 de lei şi poate ajunge până la 5.000 de lei. În cazul persoanelor juridice, sancţiunile pot ajunge chiar şi la 20.000 de lei.

Proprietarii de terenuri, fie că vorbim despre instituţii sau despre persoane fizice, au obligaţia să cureţe terenurile de ambrozie în perioada 15 aprilie - 30 iunie. Măsura este necesară pentru ca planta să nu ajungă la inflorescenţă şi să nu provoace probleme şi mai grave celor care se confruntă cu alergii.

Din păcate, acest lucru nu se întâmplă în fiecare an, astfel că, de la an la an, vedem un număr tot mai mare de plângeri înregistrate la Garda de Mediu. Se fac controale şi vor continua şi în perioada următoare, atât în zonele unde au fost semnalate probleme, cât şi, în general, pe terenurile unde este observată ambrozia.

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Cei care nu îşi pot curăţa singuri terenurile pot apela la autorităţi, desigur, contra cost. Curăţarea va fi făcută, însă obligaţia le revine proprietarilor, iar dacă nu se conformează, vor trebui să suporte consecinţele.