România, sub trei avertizări de Cod galben. Vijelii de peste 80 km/h şi caniculă în mai multe regiuni

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, pentru sâmbătă, 8 august, mai multe avertizări Cod galben. În timp ce sudul şi vestul ţării se confruntă cu temperaturi de până la 37 de grade şi disconfort termic accentuat, în alte regiuni sunt aşteptate vijelii, ploi torenţiale, grindină şi rafale care pot depăşi 80 km/h.

Cod galben de vreme rea în mai multe regiuni din România - Shutterstock

România este împărţită, sâmbătă, între caniculă şi furtuni. Meteorologii au emis trei avertizări Cod galben, valabile pe parcursul zilei de 8 august, pentru temperaturi ridicate, vânt puternic şi instabilitate atmosferică.

Caniculă şi temperaturi de până la 37 de grade

Prima avertizare este valabilă între orele 10:00 şi 21:00 şi vizează Banatul, Oltenia, Dobrogea şi cea mai mare parte a Munteniei.

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Valul de căldură va persista în aceste regiuni, iar temperaturile maxime se vor situa între 34 şi 37 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge şi va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.