România, sub trei avertizări de Cod galben. Vijelii de peste 80 km/h şi caniculă în mai multe regiuni
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, pentru sâmbătă, 8 august, mai multe avertizări Cod galben. În timp ce sudul şi vestul ţării se confruntă cu temperaturi de până la 37 de grade şi disconfort termic accentuat, în alte regiuni sunt aşteptate vijelii, ploi torenţiale, grindină şi rafale care pot depăşi 80 km/h.
România este împărţită, sâmbătă, între caniculă şi furtuni. Meteorologii au emis trei avertizări Cod galben, valabile pe parcursul zilei de 8 august, pentru temperaturi ridicate, vânt puternic şi instabilitate atmosferică.
Caniculă şi temperaturi de până la 37 de grade
Prima avertizare este valabilă între orele 10:00 şi 21:00 şi vizează Banatul, Oltenia, Dobrogea şi cea mai mare parte a Munteniei.
Valul de căldură va persista în aceste regiuni, iar temperaturile maxime se vor situa între 34 şi 37 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge şi va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.
Vânt puternic în Moldova, Muntenia şi Dobrogea
Un al doilea Cod galben este valabil între orele 10:00 şi 23:00 şi vizează cea mai mare parte a Moldovei, jumătatea de est a Munteniei şi nordul Dobrogei.
În aceste zone, vântul va avea intensificări, iar rafalele vor ajunge la viteze de 50-70 km/h.
Intensificări ale vântului vor fi, local, şi în vestul şi sud-vestul ţării, unde rafalele vor atinge 40-45 km/h şi, izolat, peste 50-55 km/h.
Vijelii de peste 80 km/h şi ploi torenţiale
Meteorologii avertizează şi asupra unor episoade de vreme severă în intervalul 12:00-22:00. Sub Cod galben se vor afla jumătatea de vest a Munteniei, estul Olteniei, sudul şi estul Transilvaniei, precum şi zonele montane.
Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin vijelii, averse torenţiale, descărcări electrice şi, izolat, grindină de mici dimensiuni.
Rafalele vor atinge în general viteze de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse pot depăşi 80 km/h.
În intervale scurte, de una până la trei ore, cantităţile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat. În special în zonele montane, pe suprafeţe restrânse, se pot acumula între 30 şi 50 de litri pe metru pătrat.
Manifestări de instabilitate atmosferică sunt posibile, pe arii restrânse, şi în restul Olteniei, Munteniei şi Transilvaniei.