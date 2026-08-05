În acest weekend, Palatul Stirbey din Buftea devine punctul zero al distracției. Summer Well împlinește 15 ani și adună zeci de mii de oameni în fața a trei scene, cu zeci de artiști, instalații de artă și petreceri care țin până dimineață. Este una dintre cele mai cunoscute experiențe ale verii, iar organizatorii promit surprize la fiecare pas. Pe afiș: nume mari, de la legendarul Nick Cave până la actorul și cântărețul italian Michele Morrone.

De 15 ani, aici se scriu amintirile verii. Domeniul Știrbey își redeschide porțile pentru Summer Well, unul dintre cele mai iubite festivaluri de lângă București. Un spațiu reinventat, pregătit să primească, zi de zi, zeci de mii de oameni.

Line-up-ul aduce, anul acesta, nume mari: de la forța inconfundabilă a lui Nick Cave & The Bad Seeds, la vibe-ul hipnotic al lui Two Feet. Iar vineri seară promite un moment-surpriză pe scena principală.

"Una dintre surprizele pe care am aflat recent este că vom avea un invitat special pe scena Summerwell Vineri. E vorba de actorul și cântărețul italian Michele Morone, cunoscut publicului din România.", spune John Varbiu, fondator Summerwell.

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Surprizele continuă sâmbătă, când clasicul și pop-ul se întâlnesc într-un spectacol rar.

"Vom avea și niște evenimente pop-up. Și un exemplu interesant este faptul că Delia va fi sâmbăt alături de Orchestra Sinfonică București, care se întoarce după câțiva ani la Summerwell.", a adăugat John Varbiu.

De la scena principală, la zona de după lac sau clubul imersiv inspirat din Los Angeles-ul anilor '70, fiecare colț al domeniului are propria poveste.

"Sunt trei scene. E Main stage-ul, este un sunset stage care este undeva în zona de după lac pentru oamenii care se familiarizează cu setup-ul de la domeniul Stirbei și scenă de Electro Punk Club unde o să evolueze artiști locali și internaționali foarte, foarte cool.", precizează fondatorul Summerwell.

Dincolo de muzică, Summer Well înseamnă experiență: zone de food-court pentru toate gusturile și spații special create pentru public.Iar distracția se mută la corner-ele speciale Antena, create special pentru ca voi să plecați acasă cu cele mai tari amintiri!

În cele trei zile de festival, organizatorii se așteaptă la aproximativ 90.000 de participanți.