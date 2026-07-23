Pericole la Marea Neagră. O furtună violentă a adus inundaţii pe litoralul bulgăresc şi a pus pe fugă turiştii. Şi la noi a fost o zi de vacanţă pierdută. Valurile de trei metri, vântul şi norii gri nu au lăsat oamenii să stea nici la plajă, nici în apă. Salvamarii au ridicat steagul roşu în toate staţiunile.

Salvamarii spun că valurile au în larg chiar şi patru cinci metri înălţime, iar forţa lor este atât de puternică în momentul în care se retrag încât lasă la mal gropi adânci care pot să devină adevărate pericole, mai ales pentru copii.

"Intră şi ea un pic pentru că este plăcerea ei", a spus o persoană.

Marea învolburată şi valurile puternice nu i-au convins pe turişti că sunt în pericol dacă intră în apă. Salvamarii au patrulat toată ziua pe plajă ca să îi convingă să se întoarcă la mal.

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Salvamar: "Nimeni nu conştientizează"

"Toţi comentează că intră puţin, până la genunchi, până la şold, dar nu înţeleg că sunt valurile foarte mari şi imediat. Sunt foarte mulţi copii pe mal, fără părinţi. Îi iau de mână, îi aduc la părinţi care sunt pe la rândul trei-patru, iar ei vin cu explicaţia că mă uitam la el", a afirmat Valentin Stoian, salvamar.

"Este important să stea pe mal pentru a-şi păstra viaţa în primul rând, pentru a sta în siguranţă, pentru a se întoarce sănătoşi acasă şi pentru a ne face si noua munca uşoară. Toată ziua trebuie să stăm "Te rugăm nu intra în apă", il scoatem din apă, începe să râdă că intră iar. Nimeni nu conştientizează, decât cei care au pierdut pe cineva drag", a spus Gelu Vătămănescu, şef Salvamari Eforie.

Nici pe plajă nu a fost o încântare să stai astăzi: temperatura maximă abia a ajuns la 22 de grade Celsius.

La fel a fost şi pe litoralul din Bulgaria, lovit de furtuni puternice. Staţiunea Varna a fost inundată după o ploaie torenţială care a adus peste 50 de litri pe metru pătrat. Mai mulţi turişti au rămas blocaţi în maşinile care nu mai puteau înainte prin puhoaie.

"Am intrat şi mi s-a oprit maşina, apoi pompierii m-au scos afară. Nu aveam cum să deschid uşa", a afirmat o persoană.

Au fost peste 100 de apeluri de urgenţă în timpul furtunii. Turiştii s-au refugiat în hoteluri, iar pe plajele pustii vântul a răvăşit nisipul. În apropiere de Burgas, un copil a fost rănit de bucăţile metalice rupte de rafale din acoperişul unui bloc.

Soarele se întoarce din nou pe litoral sâmbătă. Temeperaturile vor ajunge la 27 de grade Celsius, iar apa mării va avea 23 de grade.