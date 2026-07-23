Doliu în teatrul românesc. Adela Mărculescu, actrița care a slujit scena Naționalului peste 60 de ani, a murit

Lumea teatrului românesc este în doliu după moartea actriței Adela Mărculescu, una dintre figurile emblematice ale Teatrului Național "I.L. Caragiale" din București. Instituția a anunțat decesul artistei, evocând eleganța, rigoarea și pasiunea cu care aceasta a marcat generații întregi de spectatori.

Doliu în teatrul românesc. O mare actriță care a slujit scena Naționalului peste 60 de ani a murit - Facebook/ Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" Bucureşti

Adela Mărculescu a devenit actriță a Teatrului Național București în anul 1964 și a rămas legată de această scenă mai bine de șase decenii. A continuat să joace până în ultimele clipe ale vieții, fiind prezentă și în repertoriul actual al instituției.

Formată la clasa profesorului Alexandru Finți, promoția 1959, actrița a debutat pe scena Naționalului în spectacolul "Înșir’te mărgărite". De-a lungul carierei, a interpretat zeci de personaje din dramaturgia românească și universală și a colaborat cu unii dintre cei mai importanți regizori ai teatrului românesc.

O carieră de peste șase decenii pe scena Naționalului

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Printre rolurile care i-au marcat parcursul artistic se numără Epancina Aglaia din "Idiotul", Ana din "Take, Ianke și Cadîr", Dona Diana din piesa omonimă a lui Camil Petrescu, Margareta Aldea din "Gaițele" și Mioara din "Idolul și Ion Anapoda".

Adela Mărculescu a rămas în istoria teatrului românesc și prin rolul Clitemnestra din spectacolul "Electra - O trilogie antică", montat în 1990 de Andrei Șerban.

A interpretat personaje de mare profunzime psihologică în spectacole precum "Vrăjitoarele din Salem", "Dragă mincinosule", "Mașinăria Cehov” și "Dulcea pasăre a tinereții".

Până în acest an, publicul a putut-o vedea pe scena Teatrului Național București în rolul Doamnei Boyle din "Cursa de șoareci" și în cel al Chiriachiței din "Titanic vals".

Roluri memorabile și pe marele ecran

Actrița a jucat și în numeroase producții cinematografice, printre care "Șapte băieți și o ștrengăriță", "Declarație de dragoste", "Alo, aterizează străbunica!" și "Surorile".

Pentru activitatea sa, Adela Mărculescu a primit numeroase distincții, între care Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Ofițer, titlul de Cetățean de Onoare al Capitalei și Premiul Gopo pentru întreaga activitate, acordat în anul 2020.

Când va avea loc înmormântarea

Trupul neînsuflețit al actriței va fi depus vineri, 24 iulie, la Biserica Sfântul Gheorghe din București. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face începând cu ora 12:00.

Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 25 iulie, de la ora 10:00, la Cimitirul Bellu.

"Prin plecarea Adelei Mărculescu, cortina coboară peste o întreagă epocă de aur a teatrului românesc", a transmis Teatrul Național București.