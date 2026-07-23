Ne ia cu fiori în luna lui Cuptor! Meteorologii au dat verdictul. Ieri a fost cea mai rece zi de 22 iulie din istoria înregistărilor meteo şi nici astăzi nu au fost temperaturi chiar de vară. Nici vijeliile nu au dispărut. La Un bărbat din Târgu Jiu abia a scăpat cu viaţă când maşina lui a fost zdrobită de un copac rupt de furtună.

"Ce era să păţesc, să mor! Maşina asta era praf, uitaţi cum era să mor, să îmi intre asta în cap. Cum era să mă omoare, maşina mea este ţăndări!", a mărturisit Mario Barac pe Facebook.

Mario Barac, un cântăreţ de muzică de petrecere, s-a trezit dintr-o dată cu arborele peste maşina în mers. O creangă groasă a străpuns parbrizul şi s-a oprit la o palmă de lui. Maşina de zeci de mii de euro a suferit daune majore.

Mărturia şoferului după accident

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"Conduceam, dintr odată a început furtuna extraordinar de tare şi un copac, un arbore mare, 30 de metri, a căzut exact şi mi-a căzut prin maşină. Eram cu cineva în maşină care are o rană la cap cauzată de accident. Am inceput să tremur, o panică. Copacul ăsta este putrezit, nimeni nu s-a ocupat de el", a mai afirmat Mario, proprietarul maşinii.

Pentru că arborele era pe o proprietate privată, şoferul poate da în judecată proprietarul pentru daune. Cinci maşini au fost distruse, în total, la Tîrgu Jiu, după furtuna de aseară.

Situaţia rămâne dramatică şi în Prahova. Apele nu s-au retras încă din localităţile inundate ieri, după ore în şir de ploi torenţiale. Zeci de localnici nu se pot întoarce acasă decât peste câteva zile.

"Cred ca este al treilea an când vine apa aici, când plouă", a spus un localnic.

Toată jumătatea de est a ţării a fost ieri sub asediul ploilor şi al temperaturilor de octombrie. Cel mai rece a fost la Braşov, 15 grade Celsius, şi în zona Harghita. La Bucureşti, termometrele nu au trecut de 17 grade, după ce cu o zi în urmă erau 31.Temperaturile care au scăzut brusc şi vor creşte la fel de abrupt forţează organismul să depună un efort considerabil ca să se adapteze - pot apărea migrene, oboseală şi somnolenţă.