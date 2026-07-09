Primarul comunei Apold, fostul fotbalist Gabi Mureşan, a murit, în noaptea de miercuri spre joi, în urma unui stop cardio-respirator.

Gabi Mureşan, fost campion cu CFR Cluj, a murit la 44 de ani. El era primarul unei comune din Mureş - Profimedia

"Astăzi trăim cu toţii o mare durere. Primăria comunei Apold îşi exprimă profunda tristeţe la vestea trecerii la cele veşnice a domnului Gabi Mureşan, primar şi slujitor devotat al comunităţii noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate şi tuturor celor care l-au cunoscut şi l-au preţuit. (...) Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea şi îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni şi pentru comuna Apold", a anunţat, joi, Primăria Apold, pe pagina de Facebook.

Miercuri seara, după ora 23:00, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş a anunţat că pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sighişoara au intervenit pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac, la ieşirea din localitatea Şaeş spre Apold.

La locul solicitării au fost alocate o autospecială de intervenţie, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o barcă pneumatică şi o ambulanţă SMURD. În sprijinul pompierilor militari a fost solicitat şi un echipaj din cadrul Salvamont Mureş.

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Victima a fost extrasă din lac în jurul orei 1:00, iar echipajele de intervenţie au început manevrele de resuscitare, apoi au predat-o echipajului de pe ambulanţa SMURD pentru a fi transportată la UPU SMURD Târgu Mureş.

Surse locale susţin că primarul ar fi fost la saună, împreună cu câteva persoane, după care ar fi intrat în lacul din apropiere, anturajul realizând dispariţia lui o oră mai târziu.

Gabriel Stelian Mureşan era născut la 13 februarie 1982, la Sighişoara, iar ca fotbalist a jucat pe post de mijlocaş defensiv la echipe precum CFR Cluj, ASA Târgu Mureş şi Gloria Bistriţa şi a avut nouă selecţii în echipa naţională a României.

Clubul CFR 1907 Cluj îşi exprimă regretul şi profunda tristeţe pentru pierderea tragică a fostului mare jucător, Gabi Mureşan, care a murit la doar 44 de ani.

Gabi Mureşan a îmbrăcat tricoul alb-vişiniu timp de şase sezoane, contribuind la una dintre cele mai frumoase perioade din istoria clubului, reuşind să câştige 3 titluri de Campion, 3 Cupe şi 2 Supercupe ale României alături de CFR Cluj.

"Pe lângă aceste performanţe, a luptat pentru victorii care vor rămâne mereu în sufletul familiei CFRiste, împotriva unor adversari precum Manchester United, AS Roma şi Braga. După încheierea carierei de fotbalist, acesta a devenit primarul comunei Apold, funcţie pe care o ocupa din 2020, fiind un om foarte apreciat în comunitate.

Ne vei lipsi, Gabi! Ne lipseşti deja şi încă nu conştientizăm că nu mai eşti printre noi! Iţi mulţumim pentru tot ce ai făcut pentru clubul nostru şi pentru fiecare CFRist în parte!

Dumnezeu să îl odihnească în pace! Sincere condoleanţe familiei îndurerate şi tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit!", se arată în mesajul clubului clujean.