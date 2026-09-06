Mădălina Ghenea a întors toate privirile la Veneţia, iar documentarul trupei Oasis a ridicat sala în picioare

Mădălina Ghenea a făcut furori la Festivalul de Film de la Veneţia şi a întors capete la fiecare pas! Apariţia româncei de pe covorul roşu a fost imposibil de ignorat. Scena a fost apoi cucerită de trupa Oasis. Fanii formaţiei i-au întâmpinat cu mult entuziasm pe faimoşii fraţi la premiera documentarului de la eveniment. În sala de cinema, emoţia a fost la fel de puternică: producţia a primit lungi şiruri de aplauze în picioare.

Covorul roşu de la Veneţia a aparţinut aseară Mădălinei Ghenea. Fotografiată din toate unghiurile, românca a arătat impecabil în ţinuta ei din piele - prima de acest fel de la Festivalul de anul acesta. Atenţia a atras-o şi trena pe care a purtat-o.

Seara a continuat în forţă cu premiera filmului despre formaţia Oasis.

Opt minute de aplauze şi o sală ridicată în picioare! Aşa s-a terminat proiecţia documentarului despre revenirea trupei.

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Liam şi Noel Gallagher au declanşat o adevărată nebunie printre fani. A fost mare înghesuială pentru un autograf.

Filmul mult-aşteptat oferă imagini din spatele scenei, secvenţe de la repetiţii şi momente din concertele sold-out.

"Nu sunt sigur dacă filmările le-au afectat relaţia, dar cu siguranţă am surprins momentul în care relaţia lor a început să se îmbunătăţească. Cred că întreaga lume era interesată de acea despărţire de 15 ani şi se întreba dacă relaţia lor va funcţiona şi cum va arăta. A fost un fel de privilegiu să pot vedea cum s-au apropiat, atât în timpul repetiţiilor, cât şi pe parcursul întregului turneu", a declarat Will Lovelace, regizor.

Nici apariţia de pe covorul roşu nu a fost mai puţin zgomotoasă. Faimoşii fraţi au ales să poarte ţinute în stilul lor inconfundabil.

Atenţia a atras-o şi fiul Victoriei şi lui David Beckham. Brooklyn a venit însoţit de soţia sa Nicola, care a purtat o rochie spectaculoasă în nuanţe de violet.