Flăcări de 2 metri lângă DN 22B, spre Brăila. Pompierii au luptat 3 ore cu incendiul de vegetaţie

A fost panică pe Drumul Naţional 22B la ieşirea din Brăila, după ce un incendiu de vegetaţie, izbucnit din senin, s-a apropiat extrem de mult de şosea. Pompierii s-au luptat cu flăcările uriaşe aproape trei ore, însă, în ciuda eforturilor acestora - două hectare de teren au fost mistuite de foc. Prima ipoteză luată în calcul este că cineva a aruncat la întâmplare o ţigară aprinsă.

S-a dat alarma în Brăila după ce un incendiu de vegetaţie a izbucnit din senin. Din cauza flăcărilor mari, care se apropiau ameninţător de şoseaua intens circulată, poliţiştii au închis Drumul Naţional 22 B timp de aproximativ 3 ore.

Pompierii au intervenit de urgenţă cu mai multe echipaje.

"Primul echipaj care a ajuns la faţa locului a solicitat sprijin, deoarece incendiul se manifesta cu flacără, pe o suprafaţă mare, cu o vegetaţie uscată înaltă. În sprijin au fost trimise patru autospeciale de stingere şi o autocisternă de 10.000 de litri de apă", a declarat Ştefan Stoian, ISU Brăila.

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"Au fost destul de mari. Să spunem că la 1 metru jumătate, 2 metri. N-au depăşit parapetul", a declarat un martor.

Martorii susţin că vâlvătaia ar fi pornit de la o ţigară aprinsă, aruncată la întâmplare.

"În zona asta unde sunt arşi copăceii aceea. Mai mult nu ştiu, asta am reuşit să văd. Nu ştiu, vorbele au fost că de la un chiştoc de ţigară, dar exact nu ştiu", a spus o martoră.

Aproximativ 2 hectare de teren au fost înghiţite de flăcări. Cauza exactă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.