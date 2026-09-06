Accident teribil petrecut în Grecia. Doi piloţi au murit după ce avionul la bordul căruia se aflau s-a prăbuşit în timpul unui spectacol aviatic. S-a întâmplat la nord de Atena, iar aeronava ar fi stat în aer timp de cel puţin două minute înainte să piardă altitudine.

Un avion de vânătoare F-4 Phantom al Forțelor Aeriene Grecești s-a prăbușit sâmbătă, la Baza Aeriană Tanagra, în fața a mii de spectatori. Aeronava s-a izbit de sol și a fost urmată de o explozie puternică, în timp ce o coloană densă de fum negru s-a ridicat în apropierea zonei unde se afla publicul.

Imediat după impactul devastator a izbucnit un incendiu, care s-a răspândit la pădurea din apropiere. Nouă aeronave şi patru elicoptere s-au alăturat pompierilor de la sol. Cauza exactă a prăbuşirii este încă investigată.

Cei doi piloţi, un căpitan și un maior, aparținând Escadrilei de Luptă 117 a Forțelor Aeriene din Andravida, au decedat.