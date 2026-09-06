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Video Doi piloţi şi-au pierdut viaţa după ce un F-4 s-a prăbuşit în timpul unui spectacol aviatic în Grecia

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Editor Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.09.2026, 12:26 | Modificat la 06.09.2026, 12:28

Accident teribil petrecut în Grecia. Doi piloţi au murit după ce avionul la bordul căruia se aflau s-a prăbuşit în timpul unui spectacol aviatic. S-a întâmplat la nord de Atena, iar aeronava ar fi stat în aer timp de cel puţin două minute înainte să piardă altitudine. 

Un avion de vânătoare F-4 Phantom al Forțelor Aeriene Grecești s-a prăbușit sâmbătă, la Baza Aeriană Tanagra, în fața a mii de spectatori. Aeronava s-a izbit de sol și a fost urmată de o explozie puternică, în timp ce o coloană densă de fum negru s-a ridicat în apropierea zonei unde se afla publicul.

Imediat după impactul devastator a izbucnit un incendiu, care s-a răspândit la pădurea din apropiere. Nouă aeronave şi patru elicoptere s-au alăturat pompierilor de la sol. Cauza exactă a prăbuşirii este încă investigată. 

Cei doi piloţi, un căpitan și un maior, aparținând Escadrilei de Luptă 117 a Forțelor Aeriene din Andravida, au decedat. 

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Redactia Observator
Redactia Observator
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