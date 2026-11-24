După ancheta Observator, întreg sistemul de emitere a diplomelor intră sub control. Secretariate, registre, universități și chiar Ministerul Educației sunt verigile prin care, spunea profesoara, trece o diplomă cumpărată.

"E îngrozitor! Ce îmi arătați aici e îngrozitor! Ce înțeleg este că se vinde o diplomă autentică, reală! Ele sunt autentice, aici e problema. Dacă era o diplomă falsă, tot era îngrozitor. Dar aici mi se pare și mai îngrozitor, că diploma este autentică. Mergând pe fir, o să facem inclusiv verificări interne, aceste diplome au și legătură cu Ministerul. Problema e atât de gravă, încât întreg sistemul va fi luat la puricat. Tot traseul acesta administrativ trebuie verificat cu minuțiozitate", a fost reacția ministrului Educației, Sorin Costreie.

După difuzarea materialului în Observator, și Academia de Studii Economice a venit cu un comunicat prin care își exprimă punctul de vedere.