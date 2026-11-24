Guvernul vrea să majoreze pensiile de anul viitor. E ceva ce nu s-a mai întâmplat de 2 ani timp în care toate, absolut toate preţurile au crescut. Şi atunci de ce sunt veşti "teoretic bune"? Pentru că generează o întrebare esenţială: de unde bani? Dacă ne uităm la nivelul datoriei publice din august, legea ar cere măsuri de limitare a cheltuielilor, nu invers.

Florin Manole, minstrul Muncii, a prezentat o estimare de majorare de 7,3% potrivit legii, cu un impact bugetar de aproape 10 miliarde de lei anual. Pensiile ar urma să crească astfel: cea minimă de 1.281 de lei va fi mai mare cu 94 de lei, o pensie de 2.000 de lei va ajunge la 2.146 de lei, iar cele de 5.000 de lei vor creşte cu 365 de lei.

De unde vor veni banii pentru creşterea pensiilor

Există însă o problemă. Pentru a putea realiza acest lucru, Guvernul trebuie să dea o derogare de la legea responsabilităţii fiscale pentru că datoria publică a României depăşeşte în momentul de faţă 60% din PIB. Economiştii sunt de acord cu indexarea pensiilor în 2027 întrucât acestea nu au mai fost crescute de doi ani.

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Chiar şi premierul Luca Niculescu spunea la începutul acestei luni că pensiile vor creşte cu certitudine, fără a specifica un procent anume. Probabilitatea este ca banii să vină din bugetul asigurărilor sociale, prin suplimentare de la bugetul de stat şi prin reducerea cheltuielilor.