Reacția salonului de SPA din Cluj, după depistarea cazurilor de lepră în rândul maseuzelor

Reprezentanții THAIco Spa au transmis un comunicat oficial în care informează clienții despre situația medicală apărută recent în cadrul echipei, unde două surori, angajate ale salonului au fost depistate cu boala Hansen, cunoscută ca lepră. Boala a fost luată după ce una dintre surori s-a întors din Indonezia, unde a participat la ceremonia de înmormântare a tatălui său, se arată în comunicatul salonului. 

13.12.2025
La câteva săptămâni după revenirea în țară, pe fondul unui nivel scăzut al imunității cauzat de stresul emoțional, au apărut iritații cutanate, iar investigațiile dermatologice au dus la stabilirea diagnosticului.

Imediat după confirmare, angajata a fost izolată într-un spațiu dedicat și urmează tratament specializat. "Pentru a acționa cu maximă responsabilitate, conducerea THAIco Spa a decis suspendarea temporară a activității cu publicul, până la implementarea completă a tuturor măsurilor de siguranță", se mai precizează în comunicat.

Reprezentanții salonului menționează că sunt în contact permanent cu Direcția de Sănătate Publică și Institutul Național de Sănătate Publică, iar protocoalele medicale au fost activate și suplimentate. Totodată, au fost intensificate procedurile de igienizare și control.

Specialiștii care au evaluat activitatea salonului au confirmat că nu există niciun risc pentru clienți, iar spațiul este sigur, se arată în comunicat.

Boala Hansen nu se transmite prin contact direct

Totodată, este subliniat faptul că boala Hansen nu se transmite prin strângerea mâinii, îmbrățișări, folosirea transportului public, proximitate de scurtă durată sau utilizarea spațiilor comune. Mai mult, riscul de transmitere dispare la 24 de ore după începerea tratamentului.

Reprezentanții THAIco Spa afirmă că situația este gestionată cu calm și responsabilitate și dau asigurări că sănătatea și siguranța clienților rămân o prioritate absolută.

