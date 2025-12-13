Alertă într-un cartier din Iași! De câteva zile, drumul din fața caselor a început să se surpe. Fisurile au apărut inițial ca niște simple crăpături, însă s-au adâncit odată cu ploile din ultimele zile. Alunecarea de teren afectează inclusiv conductele de apă și rețeaua de canalizare. Localnicii se tem acum să nu le fie distruse şi locuinţele, dar autoritățile dau asigurări că la începutul anului viitor terenul va fi consolidat.

Locuitorii de la marginea Iaşiului văd de la o zi la alta cum pământul le fuge tot mai mult de sub picioare.

De la cele câteva fisuri apărute pe drum, în prezent sunt adevărate cratere în asfalt. Cu mai mult de un metru s-a lăsat drumul. Se vede clar în zona gardurilor, unde ar fi trebuit să fie şoseaua cât de mult s-a lăsat. Cum trotuarele nu mai pot fi folosite, oamenii îşi riscă viaţa şi merg pe şoseaua oricum surpată. Bordurile de la marginea drumului sunt şi ele în valuri.

"E dezastru şi dacă nu se lucrează şi nu se face ceva, în curând o să se ducă de tot, tot tronsonul", spune un localnic.

Articolul continuă după reclamă

Deşi aflat la periferie, drumul e folosit zilnic de zeci de familii. Pe o stradă a locuit fostul edil Constantin Simirad, iar în vecinătate se află şi casa actualului primar, Mihai Chirica.

"Aici nu se poate face un drum? Pe cuvântul meu dacă pot să înţeleg asta. La prima ploaie, mâine dimineaţă, toată asta s-a dus la vale", spune o femeie.

Oamenii şi-au legat gardurile cu sârmă ca să nu rămână fără ele

În pericol sunt şi conductele de apă, dar şi canalizarea de sub şosea. O echipă de muncitori a fost trimisă în zonă pentru a începe reparaţiile. Primăria spune că după sărbători va începe şi consolidarea colinei.

"Decopertăm stratul de asfalt, astfel încât să vedem ce se întâmplă cu reţeaua de canalizare, reţeaua de apă, refacem straturile de umplutură, dar într-un mod tehnic şi începând cu anul viitor, începem lucrările de consolidare a versantului", spune Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi.

Lucrările vor costa aproximativ nouă milioane de lei şi vor fi gata într-un an.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰