Austeritatea ajunge şi în saloanele de înfrumuseţare. În luna Crăciunului şi a Revelionului, agenda cu programări este nefiresc de goală, se plâng multe coafeze şi manichiuriste. Ca să facă economie, clientele renunţă la unele răsfăţuri sau îşi anulează de tot programările.

Obişnuită cu aglomeraţia din decembrie, Dana Pătraşcu, proprietara unui salon de înfrumuseţare, nu ţine minte să mai fi avut un final de an cu atât de puţine programări. "Şi-au făcut programări cu două, trei luni înainte şi acum, cu o săptămână înainte au început să anuleze. Am vorbit şi cu colegii din branşă. Şi ei sunt surprinşi. Cel mai mult şi-au anulat pedichiurile", a declarat Dana Pătraşcu, proprietara unui salon de unghii.

Proprietarii saloanelor de înfrumuseţare se plâng şi pe reţelele sociale de criza de clienţi

În acest salon de înfrumuseţare vopsit, coafat, manichiură şi pedichiură costă aproximativ 800 de lei. Dar multe femei preferă acum să facă jumătate dintre servicii acasă. Multe dintre ele vin poate doar la coafat şi manichiură, ceea ce înseamnă aproximativ 300 de lei. "Avem cliente care ne spun acest lucru, nu se ascund. Mi-am cumpărat vopsea acasă şi am reuşit să mă fac singură, aşa că voi veni la un coafat, la un spălat în momentul în care pot să-mi permit. Din păcate nu reuşesc să ajung şi va trebui să reprogramez - este un mesaj pe care îl primim des", a declarat Marina Lixandra, proprietara unui salon de înfrumuseţare.

Proprietarii saloanelor de înfrumuseţare se plâng şi pe reţelele sociale de criza de clienţi. Unii colegi de-ai lor se laudă, însă, cu încasări generoase. Scăderea puterii de cumpărare le va îndemna pe multe doamne să îşi facă acasă propriul salon de înfrumuseţare, iar unele afaceri ar putea da faliment. "Este o perioadă în care şi aceste saloane încearcă să-şi adapteze activitatea, să-şi fidelizeze clientela, în aşa fel încât să îşi permită ca în viitor să-şi creioneze un plan de afaceri în condiţiile inflaţiei", a declarat Adrian Negrescu, economist. Peste 53.000 de firme din ţară au declarat că lucrează în domeniul activităţilor de înfrumuseţare şi au raportat o cifră de afaceri de un miliard şi jumătate de lei în anul 2023.

