Accident grav în județul Bistrița-Năsăud! Patru persoane au ajuns de urgenţă la spital, după ce două mașini conduse de tineri de 19 și 21 de ani s-au ciocnit violent.

Ambii șoferi, dar și doi pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale. Etilotestul a arătat că șoferul de 19 ani nu consumase alcool, însă cel de 21 de ani nu a putut fi testat din cauza stării grave în care se afla.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

