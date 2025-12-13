Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Accident în Bistriţa, patru persoane la spital după ce doi şoferi de 19 şi 21 de ani s-au ciocnit violent

Accident grav în județul Bistrița-Năsăud! Patru persoane au ajuns de urgenţă la spital, după ce două mașini conduse de tineri de 19 și 21 de ani s-au ciocnit violent.

de Redactia Observator

la 13.12.2025 , 08:02

Ambii șoferi, dar și doi pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale. Etilotestul a arătat că șoferul de 19 ani nu consumase alcool, însă cel de 21 de ani nu a putut fi testat din cauza stării grave în care se afla.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bistrita accident victime
Înapoi la Homepage
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului
Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Comentarii


Întrebarea zilei
Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun?
Observator » Evenimente » Accident în Bistriţa, patru persoane la spital după ce doi şoferi de 19 şi 21 de ani s-au ciocnit violent