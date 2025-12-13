Video Accident în Bistriţa, patru persoane la spital după ce doi şoferi de 19 şi 21 de ani s-au ciocnit violent
Accident grav în județul Bistrița-Năsăud! Patru persoane au ajuns de urgenţă la spital, după ce două mașini conduse de tineri de 19 și 21 de ani s-au ciocnit violent.
Ambii șoferi, dar și doi pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale. Etilotestul a arătat că șoferul de 19 ani nu consumase alcool, însă cel de 21 de ani nu a putut fi testat din cauza stării grave în care se afla.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs tragedia.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰