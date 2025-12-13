Belarusul a eliberat 123 deţinuţi politici, după discuţiile cu SUA. Printre ei, un laureat al Premiului Nobel

Un emisar al lui Donald Trump, aflat în vizită în Belarus, a anunţat sâmbătă ridicarea sancţiunilor americane asupra potașei produse de această țară apropiată Rusiei. Acesta nu a precizat însă ce va oferi la schimb liderul autoritar belarus, Aleksandr Lukaşenko. Totuşi, imediat după anunț, mai multe mass-media oficiale din Belarus și ONG-uri au raportat eliberarea a 123 de deţinuţi politici, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiaţki, și opozanta Maria Kolesnikova, relatează AFP.

"Conform instrucţiunilor preşedintelui Trump, noi, Statele Unite, vom ridica sancţiunile asupra potasei", a declarat John Coale într-un videoclip publicat pe Telegram de contul Poul Pervogo, afiliat preşedinţiei belaruse. În acel moment, el nu a dat detalii despre amploarea acestei măsuri şi nu a indicat ce ar oferi autorităţile belaruse în schimb.

Belarusul este un important producător de potasă, utilizată în special în fabricarea îngrăşămintelor. Însă acest sector şi alte sectoare ale economiei ţării sunt supuse unor sancţiuni severe din partea Statelor Unite şi a Uniunii Europene din cauza represiunilor împotriva opoziţiei din Belarus şi a sprijinului acordat de Minsk invaziei ruseşti din Ucraina, lansată în 2022.

Trump îndemna Belarus să elibereze în speciale sutele de deţinuţi politici

În ultimele luni, Donald Trump a îndemnat Belarusul să elibereze în special sutele de deţinuţi politici din ţară, iar preşedintele belarus, Aleksandr Lukaşenko, la putere de peste 30 de ani, a graţiat zeci de persoane. În schimb, Washingtonul a ridicat deja parţial sancţiunile împotriva companiei aeriene belaruse Belavia, permiţându-i să întreţină şi să cumpere piese pentru flota sa, care include avioane Boeing.

Printre cei 123 de deţinuţi politici eliberaţi se numără cunoscuta opozantă Maria Kolesnikova și laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiatski, scrie BBC.

Kolesnikova se află în închisoare din 2020, petrecând mare parte din timp în izolare. Sora ei, Tatiana, care a militat pentru eliberarea acesteia, a reușit să vorbească cu ea printr-un apel video la scurt timp după eliberare și a confirmat vestea.

Emisarul american John Coale a afirmat sâmbătă că apropierea dintre Aleksandr Lukaşenko şi omologul său rus Vladimir Putin ar putea fi utilă în dificila mediere americană în curs pentru a încerca să pună capăt războiului dintre Kiev şi Moscova. "Preşedintele dumneavoastră (Lukaşenko, NDLR) are o lungă istorie cu preşedintele Putin şi are capacitatea de a-l sfătui. Este foarte util în această situaţie", a declarat Coale, citat de agenţia de presă de stat belarusă Belta.

Aleksandr Lukaşenko, în vârstă de 71 de ani, a înăbuşit mai multe mişcări de protest, dintre care cea mai importantă, în 2020 şi 2021, l-a slăbit serios, determinându-l să ceară ajutorul lui Vladimir Putin. De atunci, Minskul este mult mai dependent de Rusia, în timp ce anterior Aleksandr Lukaşenko încercase să găsească un echilibru în relaţiile sale cu Kremlinul şi Occidentul.

