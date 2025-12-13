Într-un azil care ar fi trebuit să îi protejeze, oamenii din Timiş abia supraviețuiau pe holuri înghețate. Dormeau pe scaune de plastic sau direct pe jos - în timp ce administratorii asigurau rudele că "totul e în regulă". Bătrânii erau ținuți în frig, nespălați cu zilele, mușcați de ploșnițe și hrăniți cu o cană de ceai și o felie de pâine. Sunt mărturiile strânse, care acum scot la iveală o realitate care șochează chiar și autoritățile: un sistem paralel de abuz, ascuns sub pretextul îngrijirii. Echipa Observator a stat de vorbă cu fiica unei paciente, dar și cu o bătrână salvată, care spune că a trăit un an de calvar în locul unde ar fi trebuit să fie în siguranță.

Imagini sfâșietoare au fost filmate imediat după ce bătrâna a fost salvată din azilul grozei din Timiş. În spatele ușilor închise, autorităţile au găsit oameni ținuți în frig, legaţi de pat, nespălați, flămânzi, bolnavi și complet dependenți de un sistem care ar fi trebuit să îi protejeze, nu să îi ascundă. Cu lacrimi în ochi, femeia de 84 de ani, povesteşte chinul prin care a trecut.

Fiica pacientei: Ooo şi pe jos fără saltele, numai aşa îmbrăcaţi.

Pacientă: Acolo unde eraţi era căldură, mami? Era cald?

Fiica pacientei: Nuu, era frig!

Olimpia Țibrea trăiește în Germania și a crezut că și-a lăsat mama într-un loc în care să primească îngrijire și respect. Realitatea descoperită acum este însă una greu de imaginat.

"Am găsit-o într-o stare critică, în sensul că era nemâncată, foarte slabă, plină de bube, răni la picioare", povesteşte Olimpia Ţibrea, fiica unei paciente.

Pentru un astfel de "tratament" plătea în fiecare lună 5000 de lei, la care se adăugau şi cheltuieli "neprevăzute". Biletele erau scrise de mână, cu diferite sume şi trimise pe whatsapp. La început, Olimpia nu a bănuit nimic. Totul părea în ordine, iar personalul îi spunea mereu că mama ei este bine.

De la ultima vizită, a plecat cu un gol în stomac

Apoi au început să se lege toate suspiciunile din în ultimul an.

"Când mi-au adus-o pe mami în sala de vizitatori, a început să se scarpine şi a zis că ne-au muşcat ploşniţele. Au zis că au avut o alergie la ceva", povesteşte Olimpia Ţibrea, fiica unei paciente. "Ploşniţele ieşeau dimineaţa pe perete, numai apăsam pe ea şi ieşea sângele".

Administratoarea centrului îi transmite relaxată că nu a ştiut în ce stare e mama ei.

"Pe hol la intrare pe partea stângă şi dreaptă erau două paturi cu doi bătrâni plini de muşte pe ei, ca şi când ar fi fost cadavre", spune Olimpia Ţibrea, fiica unei paciente.

Angajaţii spuneau că seniorii stau pe coridoare doar pentru că se fac renovări...în realitate aceea era normalitatea. De teamă să nu îşi piardă sursa de venit, administratora centrului a încercat să sune pe rând toţi aparţinătorii şi să le spună că problema cu licenţa se va rezolva în două zile.

"M-a sunat Diana, administratora şi m-a întrebat dacă m-a sunat cineva. 'Rezolvăm treaba, în 2-3 zile o să avem din nou licenţele'", spune Olimpia Ţibrea, fiica unei paciente.

Miercuri, în ziua în care autorităţile au descins la azilul din Lenauheim, dar şi la casa privată din comuna Cenad, Olimpia Ţibrea a mai primit un mesaj de la femeie: "Sunt chemată la poliţie şi e posibil să mă închidă".

E încă liberă, însă ancheta ia amploare. Societatea a fost amendată cu 80.000 de lei, iar timp de 3 ani nu mai are voie să presteze servicii sociale. Anchetatorii adună mărturii ale aparţinătorilor şi s-au întors la azilul din Lenauheim ca să strângă mai multe dovezi, iar cazul a ajuns pe masa procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș. La casa din Cenad, descoperită miercuri, autorităţile au găsit aproape 80 de oameni cazaţi în condiții inumane. La subsol se aflau 3 vârstnici, nedeplasabili, imobilizați pe o saltea care ocupa tot spațiul, fără surse de lumină și căldură.

Pacientă: Mă dureau şi picioarele şi nu ştiam cum să fac, pe cine să chem.

Fiica unei paciente: Mami, nu mai plânge, iartă-mă, iartă-mă!

