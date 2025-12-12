Este alertă în România: au fost confirmate primele două cazuri de lepră, după aproape jumătate de secol. Este vorba despre două surori din Bali, angajate la un salon Spa din Cluj-Napoca. Ministerul Sănătăţii anunţă că se va face o anchetă epidemiologică complexă care va include şi clienţii salonului. Printre cei vizaţi ar putea fi chiar şi artişti internaţionali. Tinerele au participat în vară la un festival de muzică din Cluj-Napoca (Untold) unde au făcut sesiuni de masaj. Îngrijorător este faptul că boala nu poate fi depistată înainte de apariţia simptomelor.

Cele două surori din Bali sunt angajate la un salon SPA din Cluj Napoca. Tinerele de 21 şi 25 de ani au fost acasă în septembrie şi au stat cu mama lor, care ulterior a fost diagnosticată cu lepră. Primele simptome le-au observat la finalul lunii trecute, când au şi ajuns la spital. Au intrat în panică când pe piele le-au apărut erupţii. Suspiciunile au fost confirmate abia acum - tinerele au fost diagnosticate cu lepră. Autorităţile au intrat în alertă.

Salonul SPA, închis temporar după apariţia suspiciunilor

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

"Conform protocoalelor, odată ce s-a iniţiat tratamentul medicamentos, pacienta nu mai e contagioasă", a anunţat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Alte două colege ale tinerelor au simptome şi se așteaptă rezultatele de laborator. Femeile au intrat în contact cu zeci de clienţi, care acum sunt speriaţi.

Participare la festival şi contact cu artişti internaţionali

Cele două au participat în vară şi la un festival de muzică electronică din Cluj-Napoca (Untold). Au oferit sesiuni de masaj unor artişti celebri, printre care şi DJ Tiesto.

"În data de 2 noiembrie am avut o programare la masaj, era o domnișoară asiatică. De acolo nu m-a sunat nimeni, nici de la salon, nici de la DSP. Nu intru în panică. O oarecare îngrijorare există", a precizat telefonic o clientă.

Şefa Direcţiei de Sănătate Publică Cluj nu vrea să vorbească despre situaţie.

Ministrul Sănătăţii dă însă asigurări că se va face o anchetă complexă.

"Se va prelua tot istoricul recent al firmei şi toți angajaţii împreună cu clienţii", a precizat Maria Forna, prefect Cluj.

Ce este lepra şi cum se manifestă

Deşi lepra a apărut în urmă cu mii de ani, specialiştii încă nu ştiu exact cum se transmite boala. Cert este că e nevoie de o perioadă îndelungată de contact.

"Se manifestă cu leziuni cutanate şi afectarea nervilor periferici. Pacientul simte furnicături, amorţeli în membre. Sunt presupuse la leziuni care pot duce în timp la infecţii şi la deformări ale membrelor", a subliniat Violeta Briciu, directorul Spitalului de Boli Infecţioase Cluj.

Tratamentul împotriva leprei este un cocktail din mai multe antibiotice. Este însă unul de durată, de la şase luni până la câţiva ani. În România, vaccinul TBC ne apără împotriva bolii. Deşi serul este obligatoriu în primele zile de la naştere, datele arată că în ultimii ani numărul celor care refuză să îşi imunizeze copiii a crescut. Ultimul caz de lepră, înregistrat oficial în România, a fost în 1981. În ţările asiatice boala nu a fost încă eradicată.

Situaţia globală şi ultimii pacienţi din România

"Sunt analizele epidemiologice la intrarea în ţară. Pentru lepră nu există un biomarker specific. Diagnosticul se pune după ce apar leziunile, în rest nu poate fi detectată", a declarat Alexandru Rogobete.

Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, sunt aproximativ 200.000 de cazuri de lepră anual.

În ţara noastră există una dintre ultimele colonii de bolnavi de lepră din Europa. La Tichileşti, în judeţul Tulcea sunt ultimii 7 pacienţi, toţi peste 70 de ani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰