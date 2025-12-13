Bărbat internat la Spitalul TBC din Brăila, înjunghiat de alt pacient. S-ar fi luat la ceartă din senin

Un incident şocant a avut loc sâmbătă, la spitalul de pneumoftiziologie din municipiul Brăila. Un pacient de 37 de ani, internat în spital, ar fi înjunghiat un bărbat de 42 de ani, pe fondul unui conflict spontan. În urma celor întâmplate, bărbatul înjunghiat a fost transportat la Spitalul de Urgenţă pentru acordarea de îngrijiri medicale.

"La data de 13 decembrie a.c., în jurul orei 10:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brăila au fost sesizați prin apel 112 de către un medic din cadrul spitalului de pneumoftiziologie din municipiu, cu privire la faptul că un pacient al spitalului l-ar fi înjunghiat pe altul.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului unde au identificat cele două persoane, fiind vorba de un bărbat de 37 de ani, din comuna Șuțești, internat în spital, care, pe fondul unui conflict spontan, ar fi înjunghiat un bărbat de 42 de ani, din sat Miha-Bravu, de asemenea pacient în cadrul unității spitalicești.

În urma evenimentului, bărbatul de 42 de ani a fost transportat la spitalul de urgență pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul în cadrul unui dosar penal" informează IPJ Bărila.

