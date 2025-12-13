Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Bărbat internat la Spitalul TBC din Brăila, înjunghiat de alt pacient. S-ar fi luat la ceartă din senin

Un incident şocant a avut loc sâmbătă, la spitalul de pneumoftiziologie din municipiul Brăila. Un pacient de 37 de ani, internat în spital, ar fi înjunghiat un bărbat de 42 de ani, pe fondul unui conflict spontan. În urma celor întâmplate, bărbatul înjunghiat a fost transportat la Spitalul de Urgenţă pentru acordarea de îngrijiri medicale.

de Redactia Observator

la 13.12.2025 , 15:54
Bărbat internat la Spitalul TBC din Brăila, înjunghiat de alt pacient. S-ar fi luat la ceartă din senin Imagine ilustrativă - Shutterstock

"La data de 13 decembrie a.c., în jurul orei 10:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brăila au fost sesizați prin apel 112 de către un medic din cadrul spitalului de pneumoftiziologie din municipiu, cu privire la faptul că un pacient al spitalului l-ar fi înjunghiat pe altul.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului unde au identificat cele două persoane, fiind vorba de un bărbat de 37 de ani, din comuna Șuțești, internat în spital, care, pe fondul unui conflict spontan, ar fi înjunghiat un bărbat de 42 de ani, din sat Miha-Bravu, de asemenea pacient în cadrul unității spitalicești.

În urma evenimentului, bărbatul de 42 de ani a fost transportat la spitalul de urgență pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul în cadrul unui dosar penal" informează IPJ Bărila.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

braila spital injunghiat
Înapoi la Homepage
Dumitru Dragomir a anunţat care e românul care a dat o lovitură colosală. Suma e ameţitoare
Dumitru Dragomir a anunţat care e românul care a dat o lovitură colosală. Suma e ameţitoare
Antonia, „în mijlocul unui coșmar medical”, după o intervenție estetică. Ce a pățit artista: „Putea fi un final tragic”
Antonia, „în mijlocul unui coșmar medical”, după o intervenție estetică. Ce a pățit artista: „Putea fi un final tragic”
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Un miliardar cumpără masiv păduri în Amazon ca să nu mai fie tăiate: Ar fi salvat deja sute de milioane de copaci. Cine e Johan Eliasch
Un miliardar cumpără masiv păduri în Amazon ca să nu mai fie tăiate: Ar fi salvat deja sute de milioane de copaci. Cine e Johan Eliasch
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Comentarii


Întrebarea zilei
Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun?
Observator » Evenimente » Bărbat internat la Spitalul TBC din Brăila, înjunghiat de alt pacient. S-ar fi luat la ceartă din senin